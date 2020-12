Il patrimonio della 90enne finisce in fumo: alla sbarra ex vice direttore di banca

Vedova, anziana, benestante, sola e con un carico di dolore che l'aveva resa ancora più fragile. Da quando Anna (la chiameremo così) aveva perso anche la sua unica figlia, aveva bisogno di gesti gentili e parole rassicuranti. E si era fidata. Si era fidata di quel vice direttore di banca che con la sua famiglia era diventato un po' la sua nuova famiglia. Così sicura di lui da avergli affidato la totale gestione dei suoi risparmi. In cinque anni Anna gli aveva consegnato, tramite assegni e bonifici, oltre 1 milione di euro, quasi tutto poi sparito in investimenti di cui lei non sapeva nulla. Una vera e propria circonvenzione d'incapace, secondo il pm Fabrizio Pensa, che ieri ha portato al rinvio a giudizio, con l'esclusione di alcuni fatti ormai prescritti, dell'ex vice direttore di banca - 45 anni, origini piemontesi ma da anni residente a Parma -, di sua moglie - 43 anni, parmigiana - che avrebbe incassato un assegno da 35mila euro, e di un amico del bancario, un 53enne parmigiano, titolare di alcune società su cui sarebbe confluita parte dei soldi. L'istituto di credito, citato come responsabile civile da Matteo Manici, l'avvocato della pensionata, dovrà risarcire in solido con gli imputati in caso di condanna. Anche se, solo per l'avvio del processo, bisognerà attendere l'aprile del 2022, quando Anna avrà superato i 93 anni.

Lei che ha dovuto vincere timori e sensi di colpa prima di fare denuncia, nel 2017. Perché già da una decina d'anni del suo ingente patrimonio si occupava il solito funzionario. Attento e particolarmente premuroso, almeno così le appariva allora, tanto da averla addirittura istruita nel caso qualcuno l'avesse chiamata dalla banca per metterla in allerta su alcune operazioni un po' «spericolate»: «Il problema è che lei guadagna troppo con questi investimenti, perciò è probabile che si facciano sentire, ma lei dica solo che è informata di tutte le operazioni», le aveva raccomandato. E così aveva fatto Anna, tra il 2011 e il 2012, quando il direttore di banca l'aveva chiama per farle sapere che erano state fatte insolite operazioni su fondi esteri.

Ma nulla scalfisce in quel momento la fiducia di Anna. E anche quando lascia la banca, è sempre lui ad ad occuparsi del suo patrimonio come consulente finanziario. La convince anche a chiudere il rapporto con la vecchia banca e ad aprire due conti in altri istituti di credito, su uno dei quali opera direttamente avendo le credenziali dell'home banking.

Più che un consulente, un amico di famiglia. Che chiama Anna ogni giorno, presentandole anche la moglie e chiedendole di seguire la figlia nello studio del latino. E lei si sente protetta. Le sembra di ritrovare affetti che aveva perduto. Tanto che per anni non si insospettisce di quelle continue richieste di firmare assegni, per cifre considerevoli o molto spesso anche in bianco. Soldi che poi vengono versati sul conto di una società, di cui era titolare l'amico dell'ex bancario, che a sua volta finanzia un'altra srl sempre da lui gestita. Non solo. Le somme finiscono su una società con sede a New York che si occupava dell'acquisizione di traffico telefonico. Una girandola di investimenti che Anna scopre solo nel 2017, quando, dopo aver chiesto chiarimenti all'ex bancario, viene anche a sapere che 200mila euro erano serviti per acquistare diamanti. Una chiamata di un dipendente dell'istituto di credito in cui aveva trasferito il conto la chiama poi per dirle che era stato presentato all'incasso un assegno da 35mila euro a favore della moglie dell'ex vice direttore di banca. Uno dei tanti assegni che Anna aveva firmato in bianco per una delle tante operazioni che lui avrebbe dovuto fare, ma che invece era finito nelle tasche della moglie. Le stesse verifiche interne fatte dall'istituto di credito di cui era dipendente il funzionario hanno accertato nel 2014 che 14 operazioni su 22 sul conto di Anna non erano «supportate da idonea disposizione».

Il risultato? Un patrimonio andato in fumo. Perché di quella miriade di investimenti ad Anna ne è stata restituita solo una parte. Eppure fino all'ultimo ha avuto paura. Paura di chiedere spiegazioni. Paura di capire che quell'affetto era stato solo un'illusione. G.Az.