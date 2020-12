Kucka e Kurtic fuori registro

5 SEPE

Anche lui scivola nel blob informe che è diventato questo Parma e il goffo tentativo di intercettare il drop di Messias è il simbolo del momento generale. Purtroppo le sue incertezze non hanno rimedio.

4,5 BUSI

Impalpabile in fase offensiva, fragile in quella difensiva. In più commette errori tecnici da principiante. Bisogna lavorarci parecchio. Esce a metà gara e forse non doveva neanche entrare.

5,5 IACOPONI st 1'

Non attraversa un gran momento e anche ieri, subentrando nell'intervallo, in un paio di circostanze è stato titubante.

sv VALENTI st 38'

Fa finalmente il suo esordio in serie A ma non certo nel momento ideale.

4,5 BRUNO ALVES

Ormai dev'essere protetto da un centrocampo capace di filtrare meglio perché alzando la linea e non frenando i tagli degli avversari lui va in palese difficoltà e fa sempre più fatica a far pesare il suo carisma.

5,5 GAGLIOLO

A sinistra non ha un vero riferimento perché Pereira spinge poco e così diventa abbastanza inutile senza approfittarne per affacciarsi in avanti. Anche lui meglio alla distanza ma poi emergono i limiti tecnici.

4,5 HERNANI

Una serataccia anche la sua, piena di imprecisioni, nervosismo, e un giallo (ingiusto) a fine primo tempo. Leggermente meglio come play nella ripresa. Prende anche alcune botte e sull'ultima di Zanellato lascia il campo.

4 CYPRIEN st 31'

Sempre più disastroso anche se gioca pochi minuti. Un'ammonizione e una punizione calciata in bocca a Cordaz negli ultimi secondi con nove suoi compagni in area.

4 SOHM

Resta un enigma. Secondo noi è troppo macchinoso e potrebbe al limite fare il centrale se ne giocassero due. Ieri la scelta di preferirlo a Brugman è stata deleteria. Anche per lui solo metà gara e senza rimpianti.

5,5 BRUNETTA st 1'

Entra bene in partita anche se sull'occasione di testa avrebbe potuto fare meglio. Almeno ha creato grattacapi agli avversari.

4,5 KURTIC

Nervoso e svogliato, poco reattivo nel traffico di centrocampo. E sì che gli avversari non erano granché. Potrebbe essere un leader ma pensa a malapena al suo compitino.

5 KUCKA

Inguardabile anche lui nel primo tempo, ha però il merito di riaprire il match con la sua incornata. A cui però non dà seguito, neppure con il rasoterra al fotofinish. Pare spento fisicamente.

5 INGLESE

Lotta come al solito, difende qualche pallone, ma si trova in campo quando attorno a lui non funziona niente. Almeno sembra in crescita sul piano fisico e quando sta bene sappiamo cosa può dare.

5 CORNELIUS st 15'

Qualche sportellata qua e là, un paio di conclusioni timide, nel finale anche un tentativo di simulazione. Non gli è andato bene niente ieri sera.

4,5 KARAMOH

Brucia il gol che si è mangiato appena prima dell'1-0 avversario, poi troppe volte sbaglia i primi tocchi, non è mai pulito e questo può dipendere sia da lacune tecniche che da leggerezza mentale. Anche nella ripresa può segnare e non ci riesce ma almeno dà vivacità in attacco.

IL MIGLIORE

5,5 OSORIO

Sul secondo gol ha meno colpe di quel che sembra mentre in altre circostanze chiude e intercetta con sicurezza, turando più falle che può. In fase di costruzione potrebbe essere più intraprendente ma capiamo che non è momento per cercare cose difficili. Però sembra avere quella tempra fisica e soprattutto quella serenità d'animo che in questo momento manca ai suoi compagni.

ALLENATORE

4 LIVERANI

Il Crotone è una squadra di serie B e perderci è un delitto come e più che prendere quattro gol dalla Juve. Eppure è capitato con la complicità dell'allenatore che nell'intervallo ha corretto le scelte coraggiose ma oltre il limite fatte all'inizio. Non c'è niente da fare: il suo atteggiamento a bordo campo innervosisce perfino noi, figuriamoci i suoi calciatori... e infatti la squadra è parsa smarrita e assai nervosa. I tanti gialli presi inutilmente contro un'avversaria di questo livello sono un'altra aggravante. Insomma, sarà un Natale amaro per il Parma, e pieno di riflessioni su come procedere nell'immediato futuro per raddrizzare la barca.

L'ARBITRO

6 MARESCA

Distribuisce cartellini come coriandoli ma non ci sentiremmo di dire che ha influito sul risultato. A turno ha scontentato ora l'una ora l'altra squadra, ha accordato un corposo recupero ma non è bastato.