Ponte sul Po, controlli come a Genova: 160 sensori e telecamere

LUCA MOLINARI

COLORNO Il nuovo sistema di monitoraggio del ponte sul Po tra Colorno e Casalmaggiore, sarà identico a quello in funzione sul ponte San Giorgio (ex Morandi) di Genova sul Polcevera. Si tratta di una tecnologia all'avanguardia che consentirà di raccogliere ed elaborare i primi dati già in primavera, per garantire la massima sicurezza di chi transita e della struttura.

L'intervento - attualmente in corso e dal costo complessivo di 850mila euro - è stato presentato ieri mattina in Provincia. «Si tratta di un intervento di grande importanza, atteso dalla cittadinanza e necessario per dare una risposta in termini di sicurezza e continuità ai lavori sul ponte, riaperto l'anno scorso - ha affermato Diego Rossi, presidente della Provincia -. L'attesa è stata proporzionale all'importanza della realizzazione, per la quale abbiamo messo in campo le migliori professionalità di cui possiamo disporre: l'Università di Parma, Fincantieri che ha vinto l'appalto, e i nostri tecnici. Ora possiamo continuare a lavorare alla progettazione del nuovo ponte e al passaggio ad Anas - ha proseguito Rossi - avendo sotto controllo lo stato di conservazione della struttura».

L'intervento è composto da sistemi di monitoraggio indipendenti e interconnessi: quello dei sensori (ben 160 sparsi lungo tutto il ponte) e quello di raccolta, trasmissione e successiva analisi dei dati. «Al momento stiamo installando la dorsale cablata e a gennaio sarà la volta dei sistemi di pesatura dinamica - ha spiegato Luca Grisenti, direttore tecnico di Fincantieri -. Il sistema di monitoraggio che stiamo installando è lo stesso collaudato in estate sul ponte San Giorgio di Genova».

All'ingresso del ponte (sia sul lato di Casalmaggiore che su quello di Colorno) sarà posizionato un pannello a messaggio variabile per informare gli autisti di passaggio sui limiti di velocità e di portata in vigore. Poco più avanti sarà presente un semaforo che potrà scattare in caso di necessità. I veicoli transiteranno quindi su una pesa dinamica dotata di sensori a fibra ottica; alcune telecamere abbineranno invece il mezzo alla sua velocità e peso. Subito dopo, un secondo pannello informerà l'autista in tempo reale sul peso e la velocità appena registrati dalla pesa mobile. Tutti i dati saranno raccolti da una centralina ad uso dell'ente e della polizia provinciale, e potranno diventare un aiuto alle forze dell'ordine per verificare la correttezza dei transiti. La Provincia sta infine monitorando tutti i suoi 960 ponti con ispezioni tecniche in loco.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Gian Paolo Monteverdi, dirigente del servizio Viabilità, il delegato alla Viabilità Giovanni Bertocchi ed Elisa Botta, responsabile dell'Ufficio progettazione.