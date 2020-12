Sanità, gli auguri tra orgoglio e speranza

In remoto, con la piattaforma Youtube a fare da luogo d'incontro. Mai auguri natalizi ai professionisti dell'Azienda ospedaliero-universitaria e dell'Ausl furono più da lontano. Ma mai furono a una platea così ampia. E non solo perché a collegarsi in diretta da pc o smartphone sono stati oltre 600 operatori (il doppio della capienza della sala congressi, tradizionale sede della festa natalizia), ma anche perché quelli pronunciati da Massimo Fabi, Anna Petrini e Paolo Andrei all'indirizzo dei loro collaboratori (oltre che ringraziamenti a chi da mesi è in prima linea sul fronte della salute in un contesto tanto difficile) sono discorsi mirati al benessere collettivo. Mai come nel 2020 la medicina è stata centrale nelle vite di tutti. L'annus horribilis che si è aperto con la nube del Covid all'orizzonte si chiude nel segno della speranza. Domenica parte «la più grande campagna vaccinale nella storia dell'umanità - annuncia il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria -. E noi siamo orgogliosi di fare parte di questa operazione. Ringrazio tutti i professionisti che hanno dato la disponibilità a farsi vaccinare domenica pomeriggio e a farsi vaccinatori a loro volta. Abbiamo raccolto 140 adesioni, ma continuiamo a registrarne di nuove». Orgoglio che si riallaccia a quanto è stato fatto in questi mesi, quando si è stati chiamati combattenti, eroi e guerrieri «e invece - prosegue Fabi - siamo semplicemente stati noi stessi: dimostrando tutti i giorni di essere professionali e competenti e disponibili a ogni innovazione per curare al meglio chi ha bisogno». Alcuni a costo della vita. E Fabi li ricorda, sottolineando che (anche in assenza di limitazioni da pandemia) una festa natalizia tradizionale non sarebbe possibile. Impossibile pensare alle solite «pacche sulle spalle, ai brindisi con lo spumante di bassa qualità e il panettone. Non può esserci una felicità piena, quando persone con le quali hai lavorato una vita non ci sono più».

Anche per loro, dando un valore in più al loro sacrificio, si deve guardare avanti. E ricordare con orgoglio quanto è stato fatto. «Abbiamo creato una rete ospedaliera provinciale che mai prima dell'emergenza epidemica aveva lavorato in una tale assoluta sincronia. Abbiamo smontato e rimontato intere strutture dipartimentali: il Covid hospital, del tutto inedito, lo abbiamo partorito in tempi rapidissimi grazie alla disponibilità di tutti a fare squadra». E mai si era vista un'unità di intenti tale tra l'ospedale, la sanità del territorio e la comunità. Il termine per definire tutto questo è «fratellanza», mentre il direttore generale rievoca «il livello di volontariato più alto e qualificato della nostra provincia».

Il Covid ha scatenato una sorta di guerra. E al fronte si è andati insieme. «È stato svolto un lavoro di squadra che va oltre i perimetri giuridici: ed è questo a fare la differenza - sottolinea Anna Petrini, la commissaria straordinaria dell'Ausl di Parma subentrata a Elena Saccenti il primo luglio -. Anche nella seconda ondata abbiamo registrato numeri importanti, ma meno che nelle altre province». Anna Petrini ringrazia tutti i professionisti che hanno aderito al piano vaccinale, concludendo con un augurio: «Speriamo in un 2021 di rinascita».

Questo il filo conduttore dei tre interventi. Di «speranza e di rinvigorimento di ciò in cui crediamo - parla il rettore -. Ognuno di noi si è trovato in una condizione in cui il valore fondamentale emerso è quello dell'umiltà, del mettersi in gioco e in relazione con le persone. Si è capita la necessità di un'integrazione forte tra ospedale e territorio, l'importanza del dialogo e della coordinazione su percorsi di volontà comune per obiettivi alti». Obiettivi per i quali nessuno si è risparmiato in questi mesi. E Andrei lo sottolinea, dopo aver ricordato «i tanti che in questo periodo ci hanno lasciato» ed esprimendo la propria vicinanza alle persone malate. La pandemia ha reso ancora più evidente l'importanza della conoscenza scientifica. «Grazie a tutti quelli che si sono messi in gioco per la ricerca finalizzata al benessere delle persone». È anche grazie a loro che il 2021 non manderà solo in pensione un calendario, ma aprirà una porta alla speranza. rob.lon.