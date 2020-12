Scuola, più bus per il ritorno in classe. Accordo firmato

L'obiettivo da raggiungere è la massima sicurezza sui trasporti in vista della riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio - quando in classe potrà rientrare il 75% degli alunni - senza richiedere modifiche agli orari di ingresso o di uscita. Per riuscire a vincere questa ennesima sfida lanciata dalla pandemia verranno messi in circolazione 64 autobus in più (anche da parte dei privati) per un totale di 124 corse che si andranno ad aggiungere a quelle già programmate. Così hanno deciso i partecipanti al tavolo coordinato dal prefetto e dalla Provincia che ha coinvolto Tep, Smtp, Regione e Ufficio scolastico provinciale in vista del ritorno in aula.

«Tutte le istituzioni e l'intera comunità sono impegnati per far ripartire la scuola in presenza in sicurezza, con la condivisione di tutti», assicura il presidente della Provincia Diego Rossi, al termine del tavolo coordinato dal prefetto Antonio Lucio Garufi per definire i punti chiave dell'organizzazione dei trasporti pubblici quando riapriranno le scuole.

Nella giornata di ieri è arrivata una svolta, perché i vari interlocutori hanno firmato un documento operativo che impegna Tep ed Smtp a garantire il trasporto del 75% della popolazione scolastica provinciale delle scuole superiori, mantenendo il riempimento dei mezzi sotto il limite del 50%. Un limite ben inferiore a quell'80% di riempimento consentito prima dello scoppio della seconda ondata.

Per riuscire a rispettare il distanziamento a bordo dei bus, sarà fondamentale l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal ministero dei Trasporti e dalla Regione. In base all'accordo, le scuole superiori si impegneranno a garantire la presenza degli studenti nella misura massima del 75%, in modo uniforme tra i diversi istituti.

Punto importante, sotto il profilo dell'organizzazione scolastica, è il mantenimento degli orari di ingresso e di uscita stabiliti ad inizio anno scolastico, e questo perché molti studenti che frequentano istituti scolastici del capoluogo provengono quotidianamente da paesi anche molto distanti, con tempi di viaggio molto impegnativi. Le istituzioni scolastiche, inoltre, si impegneranno anche a consentire un'elasticità in ingresso nella misura di 5-15 minuti per consentire agli studenti, in particolare a chi utilizzerà ad esempio le «corse bis», di entrare a scuola senza accalcarsi all'ingresso.

Tutti i firmatari del documento hanno ribadito la volontà di lavorare insieme per superare i problemi e raggiungere le migliori condizioni di sicurezza e di servizio, evitando così la tanto temuta terza ondata. A tal proposito sarà fondamentale la collaborazione degli studenti, tanto che è stata prevista una campagna di informazione e sensibilizzazione. Come se non bastasse, i firmatari si impegneranno a monitorare costantemente l'applicazione del protocollo.

«Il numero di corse aggiuntive che Tep metterà in campo è parecchio significativo, e testimonia quanto le istituzioni del territorio tengano alla ripresa dell'attività scolastica nel rispetto delle prescrizioni governative. La sfida è rilevante – commenta il prefetto Antonio Lucio Garufi – e la affrontiamo con un'arma potente, quella di una coesione tra gli enti forte e radicata». r.c.