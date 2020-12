La Cattedrale si veste di una nuova luce

LUCA MOLINARI

La Cattedrale si veste di nuova luce per la notte di Natale. L'interno della Chiesa Madre della diocesi da ieri è illuminato da 467 nuove luci a led, che consentono di ammirarla in tutta la sua straordinaria bellezza e favoriscono la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni, rese ancora più solenni.

L'importante intervento è stato realizzato grazie alla donazione di sessantamila euro da parte della Barilla alla Fabbriceria della Basilica Cattedrale.

L'illuminazione è firmata iGuzzini ed è stata allestita da City Green Light, la società che gestisce l'illuminazione pubblica in città. All'inizio del nuovo anno le luci a led saranno installate anche all'interno del Battistero e i lavori potrebbero essere ultimati già per la festa del patrono Sant'Ilario.

Il nuovo impianto inoltre consente di risparmiare il 75% di energia rispetto a quello precedente.

«E' un bel segno per questo Natale così complicato e per certi versi più buio - afferma il vescovo Enrico Solmi - poter godere della Cattedrale illuminata a nuovo grazie alla disponibilità della Barilla, all'aiuto di iGuzzini, di City Green Light, della Fabbriceria e di quanti hanno reso possibile questo intervento. Si tratta di un segno di speranza che risplende, aiuta alla preghiera e invita i parmigiani a godere della bellezza che innalza verso Dio».

E' soddisfatto dell'intervento Luca Barilla, vicepresidente del Gruppo Barilla. «Della preziosità della luce - dichiara - ci rendiamo conto soltanto quando questa manca. La luce, a partire dai raggi del sole, si può manifestare in mille modi ed è uno degli elementi più preziosi per la nostra vita. Essa dà vita! Questo è ciò che è successo anche al Duomo e al Battistero della nostra città. In qualche modo, con la nuova luce, si è illuminata una straordinaria storia secolare che tornerà a parlare e a emozionare le migliaia di persone che vorranno avvicinarla. La Barilla è orgogliosa di aver contribuito».

Sauro Rossi, presidente della Fabbriceria della Basilica Cattedrale, sottolinea come la nuova illuminazione interna rappresenti un primo fondamentale tassello di un progetto unitario che toccherà anche il Battistero.

«L'impianto esistente era ormai obsoleto e consumava tantissima energia rispetto al nuovo - spiega -. Le luci a led appena installate rappresentano un prodotto tecnologico molto avanzato che favorisce un'alta valorizzazione scenica della Cattedrale e consente di gestire gli scenari luminosi a seconda delle occasioni».

Rossi ringrazia don Alfredo Bianchi, Paola Madoni, tutte le ditte e le persone che hanno reso possibile il raggiungimento dell'importante risultato. «Il mio primo “grazie” va al consigliere della fabbriceria Luigi Vignoli e a monsignor Pietro Ferri, canonico penitenziere della Cattedrale - aggiunge - senza il loro contributo oggi non avremmo la nuova illuminazione. Ringrazio anche Andrea Allodi, la famiglia Barilla, la iGuzzini, City Green Light e la ditta Vela». Parole ribadite da monsignor Pietro Ferri.

«Il progetto era chiuso da tempo in un cassetto, dato che la Fabbriceria non aveva a disposizione i fondi sufficienti per affrontare la spesa – osserva -. Grazie al tramite dell'amico Andrea Allodi sono riuscito a incontrare la famiglia Barilla, che ha subito confermato la disponibilità dell'azienda a fornire il finanziamento necessario».

«Non è la prima volta che sviluppiamo un progetto di illuminazione di questo prestigio - rimarca Maurizio Ferraboschi, responsabile per la zona di Parma della società iGuzzini - Grazie alla collaborazione con City Green Light l'opera è stata realizzata con professionalità e in tempi veloci». Sono serviti una quindicina di giorni di lavoro a Matteo Varotti, project manager di City Green Light, e a sei tecnici per installare la nuova illuminazione.

«Per noi è un onore e un grande piacere poter contribuire alla realizzazione di questo intervento - ribadisce -. Ora il Duomo e la sua cripta risplendono di nuova luce. A breve inizieremo i lavori all'interno del Battistero».