La spongata, storia e origine del nome

di GIOVANNI PETROLINI

Che cos’è la spongata? La domanda naturalmente non è rivolta a Parmigiani, Reggiani, Modenesi o Ferraresi che sanno benissimo di che cosa si tratta. È, per chi non lo sapesse, un tradizionale dolce natalizio, asciutto e di lunga durata, cotto al forno, in forma di focaccetta circolare per lo più dello spessore di circa 2 cm. e del diametro di 15-30 cm., costituito da un involucro sottile di pasta dolce (con burro ma senza uova) ottenuto sovrapponendone uno strato ad un altro ricoperto d’uno specialissimo ripieno a base di miele, noci, mandorle, pinoli, amaretti, pane secco grattugiato e tostato, uva sultanina, chiodi di garofano, cannella, noce moscata, scorza d’arancia.

La presenza di frutta candita è facoltativa, non obbligatoria.

Se ho insistito forse più del dovuto sui tratti distintivi della spongata per eccellenza, quella più tipica e tradizionale (che naturalmente, come tutte le cose fatte in casa, può prevedere qualche piccola variante), è perché nei più importanti vocabolari della lingua italiana la si vede troppo spesso descritta in modo francamente inadeguato. La definizione che di spongata fornisce per esempio l’autorevolissimo Grande Dizionario della Lingua Italiana di Salvatore Battaglia («dolce natalizio, cotto nel forno, formato da due dischi di marzapane ripieni di miele, frutta secca e candita e spezie») così come già quella di un illustre linguista come Giovan Battista Pellegrini nel Dizionario Etimologico Italiano di Carlo Battisti e Giovanni Alessio, vol. V 3599 («torta natalizia di marzapane») corrisponde solo in parte a quella che è la spongata più antica e ancor oggi più comunemente nota. Nella nostra spongata di marzapane (vale a dire di pasta di mandorle) non c’è traccia.

Aveva ragione Baldassarre Molossi a dire che la spongata, «non si trova in nessuna altra regione d' Italia», vd. La cucina parmigiana, Parma 1967, s.v. La si incontra – è vero – anche in Lunigiana ma qui oggi è spesso farcita di elementi estranei alla tradizione più antica, come il cioccolato per es., e simile la si può trovare anche in Lombardia, per es. nel cremonese, nel bresciano ecc. Ma non c'è dubbio che si tratta di dolce natalizio tipicamente emiliano, soprattutto parmigiano, reggiano e modenese. Nel Parmense le zone dove la tradizione della spongata è ancor oggi più viva, e presumibilmente più antica, sembrano essere «le alte valli della Parma e dell'Enza», vd. E. Dall'Olio, La spongata, in «Gazzetta di Parma» del 10-2-1978 e dello stesso Buone feste con la spongata nella «Gazzetta di Parma» del 20 dic. 2004. Già Domenico Galaverna nel suo cit. Battistein del 1874 accennava a spongate di Corniglio «propia bonni e prelibadi» [«davvero buone e prelibate»].

La parola è una di quelle che i linguisti definirebbero un «regionalismo obbligato» dell’italiano, una parola cioè intraducibile oggi nell’«italiano comune» come ieri in toscano. Ci ha provato a suo tempo il Malaspina nel suo Vocabolario parmigiano traducendola con il toscano pinocchiato, ma l’antico pinocchiato toscano come la pinocchiata o pinoccata umbra è dolce natalizio notevolmente diverso, a base di zucchero, albumi montati a neve e pinoli.

Il nostro regionalismo merita comunque una particolare attenzione. Non foss’altro perché designa il dolce natalizio italiano di più antica e sicura memoria. Più antica, per intenderci, di quella del panettone, del pandoro, del panforte, del pampepato, del pinocchiato, del torrone ecc. ecc.

La sua prima attestazione risale al latino medievale di un documento dell’anno 1194 conservato tra le carte del monastero benedettino di S. Colombano a Bobbio (Piacenza), vd. Carlo Cipolla, Codice diplomatico del monastero di S. Colombano di Bobbio, Istituto storico italiano, Fonti per la storia d’italia Vol. II, p. 247, 1918, cit. in Pietro Sella, Glossario latino-emiliano, Città del Vaticano, 1937, s.v.

Dal prezioso documento si ricava che già in quell'epoca i monaci benedettini usavano regalare una spongata a chi a Natale avesse portato loro la quota dell’affitto «dando illi qui fictum portaverit unam spongatam» [«dando a chi abbia portato l’affitto una spongata»].

Oggi sono più di una le città emiliane (o i loro territori) che sembrano vantare, per una ragione o per l’altra, qualche titolo per rivendicare la primogenitura della spongata natalizia. C’è Modena, c’è Reggio, c’è Parma, c’è Ferrara.

Ma quell’antica testimonianza conservata nel monastero benedettino di S. Colombano (dalla quale, non per caso, siamo partiti) dovrebbe disinnescare ogni eventuale campanilistica contesa al riguardo.

Quella testimonianza viene infatti a suffragare senza ombra di dubbio l'opinione (sorretta da numerosi e puntuali riscontri d' archivio) già espressa da Tina Ruggiero Coghi in un bell’articolo intitolato La spongata dei monaci: strenna natalizia del Duca vd. «Gazzetta di Parma» del 28-12-1981. L’opinione, anzi la certezza, è questa: che la spongata non deve essere considerata dolce reggiano né modenese né parmigiano, bensì frutto di una tradizione molto antica «conservata come un prezioso codice, dalle comunità benedettine». A Parma, ancora nell’Ottocento, le spongate più famose uscivano dalle cucine dei monaci benedettini di S. Giovanni Evangelista.

Detto questo è venuto forse il momento di tentare di chiarire la ragione del nome della spongata, che ad oggi sembra resistere ad una spiegazione soddisfacente.

Di solito lo si considera un derivato dall’antico italiano e dialettale sponga «spugna» in quanto si tratterebbe di un dolce «spugnoso». Peccato che la nostra spongata di spugnoso o spumoso in senso stretto non abbia proprio niente.

È anzi una sorta di tortina di pasta ripiena piuttosto secca e compatta.

Resta aperto dunque il problema di chiarire la ragione per cui, il nome della nostra spongata, certamente in rapporto con l’antico italiano e dialettale «spónga» «spugna» sia passato ad indicare un dolce che non è poroso, né spugnoso, né spumoso, nel significato più comune di questi aggettivi.

Essendo tuttavia irrinunciabile la relazione del latino medievale spongata con un latino parlato *SPONGA «spugna», non ci resta allora che riconsiderare (con gli inevitabili tecnicismi di cui mi scuso) la parola latina *SPONGA per quello che ha tutta l’aria di essere stata nell'interpretazione comune: la sostantivazione di un participio passato femminile *SPONGA, variante «breve» o «accorciata» o «forte» che dir si voglia, di *SPUNGATA, participio passato di un verbo lat. parlato *SPUNGARE «pungere, forare, sforacchiare», da un *EXPUNGARE variante metaplastica (cioè con cambio di coniugazione) del verbo EXPUNGERE (formato dal prefisso EX- e dal verbo PUNGERE) nel significato popolare di «pungere, pungolare, punzecchiare, forare, sforacchiare» (verbo dal quale discende certamente per es. il parm. disusato spónSor, o pónSer nel senso di «stimolare», «pungolare»).

Prima ancora di designare la spugna oggi più comunemente nota, avrà designato più genericamente una cosa forata, sforacchiata, crivellata, bucherellata. Non è un caso –per fare un solo esempio –. che in italiano si chiamino comunemente spugnole, propr. «piccole spugne», varie specie di funghi del genere Morchella che non hanno niente di spugnoso nel sign. comune del termine, ma sono funghi caratterizzati comunque da un cappello forato, bucato, sono insomma funghi, sforacchiati, perforati. È significativo che alle spugnole dell’italiano corrispondano per es. i micònimi dialettali parmensi del tipo «crivellini» o «sforacchini» o «spertugi» e «spertugiaroli». Già nel Quattrocento Michele Savonarola, medico dei duchi d’ Este a Ferrara, parlava delle spugnole, ovvero delle morchelle (da lui chiamate sponzuoli) come di funghi “perforati”, vd. M. Savonarola, Libreto de tutte le cosse che se magnano; un’opera di dietetica del sec. XV, a c. di Jane Nystedt, Stockholm, 1988. p. 107.

La nostra spongata discenderà allora con ogni probabilità da un originario latino parlato TORTA (o TORTELLA o TORTINA) *SPUNGATA (cioè *EXPUNGATA) nel senso proprio di «torta (o tortella o tortina) punta, forata, bucherellata, sforacchiata». L’ipotesi era già stata ventilata (ma senza il meritato ascolto) da un valoroso dialettologo lunigianese come Manfredo Giuliani, vd. I tipi e gli usi tradizionali della spongata nel Pontremolese, in «Giovane Montagna», 1 nov. 1928, che già riteneva possibile l’etimologia da spungà («sforacchiato») «perché talvolta la parte superiore del dolce viene forata con una forchetta in più punti».

Singolare caratteristica di questa antica (forse antichissima) focaccetta circolare è in effetti proprio questa: che la sua sottile copertura di pasta dolce, prima d’essere infornata, viene tradizionalmente «punta», «forata», «sforacchiata» per impedirle di gonfiarsi e poi di rompersi.

Il Natale è ormai alle porte e mi auguro che nonostante tutto, anche quest’anno, la sera della Vigilia, a rinfocolarne lo spirito ci sia ancora la presenza in tavola di questa focaccetta, che dopo cena, tagliata a piccoli spicchi, sarà equamente distribuita tra noi familiari e mangiata con un goccio di vino bianco.

A casa nostra anche quest’anno non dovrebbe mancare. Proprio ieri sera, lasciato un momento il mio studio, mi è capitato di scendere in cucina e di scoprire con piacevole sorpresa le belle spongate che mia moglie aveva appena cavate dal forno e già aveva adagiate sulla tavola, una accanto all’altra, pronte per essere debitamente agghindate e regalate ai parenti più stretti.

E forse come non mai, proprio ieri sera mi ha colpito l’aspetto della loro superficie, quasi arabescata da tanti impressivi e decorativi piccoli fori che poco più tardi un bianco strato di zucchero a velo (anticamente inesistente) avrebbe ricoperto e resi impercettibili.

A quella vista sempre più “mi son fatto persuaso” –avrebbe detto il Montalbano di Camilleri– che proprio quei forellini con ogni probabilità avranno guadagnato a questo nostro squisito dolce natalizio il nome antico e curioso di spongata.