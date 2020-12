Addio a Mario Capitelli, il vigile che amava il calcio

Franco Brugnoli

BORGOTARO Grande commozione e vivo cordoglio, nel capoluogo valtarese, per la morte, a soli 61 anni (causa malattia) del vigile urbano (“assistente capo”) Mario Capitelli, il quale era andato in pensione da poco, circa tre anni fa.

Era nato e residente nella frazione borgotarese di Porcigatone.

In giovane età, aveva lavorato presso l'azienda agricola dei suoi genitori, poi, nei primi anni Ottanta, venne assunto dal Comune di Borgotaro come autista di autobus urbani.

In seguito, quale vincitore di concorso, entrò, come agente, nella Polizia Locale.

«Era un collega, davvero di grandi valori morali - ha ricordato ieri il Comandante della polizia locale dottor Emanuele Bonfiglio - sempre disponibile e generoso, nei confronti dei colleghi e dei cittadini».

Mario Capitelli era dotato di altissimo senso del dovere ed incondizionata disponibilità.

Ha sempre dimostrato dedizione al lavoro e rara professionalità, profondendo, sempre, in ogni occasione, il massimo impegno.

Lascia la moglie Loretta, la figlia Valentina, il genero, i fratelli Gino, Nello e Ornella ed una nipotina.

Così, alla notizia della morte, si è espresso il sindaco Diego Rossi: «Grande è il dolore per tutti noi, per le comunità di Borgotaro centro, di Porcigatone e per tutto il comune. Mario era una persona, che, insieme all'esperienza, possedeva un grande buonsenso e capacità di capire le diverse situazioni in cui si trovava. Noi sapevano di poter contare sempre sulla sua disponibilità e sui suoi consigli».

Diverse sono state, ieri, anche le testimonianze sui social.

Il suo amico d'infanzia e compagno di scuola, Claudio Barilli, ha ricordato, ad esempio, la sua sfrenata passione per il gioco del calcio.

«Ricordo, - ha scritto - quando avevamo la cara maestra Alda Moruzzi, e tu, Mario, eri un portiere eccezionale, negli anni Sessanta e Settanta, nella squadretta che avevamo allestito con tutti i bambini e ragazzi di Porcigatone e delle varie case sparse della frazione.

Ci chiamavamo, prendendo spunto dal nostro concittadino Eugenio, allenatore di Serie A, «I Bersellini's Boys».

I funerali di Capitelli, sempre nel pieno rispetto delle normative antiCovid, avranno luogo domani pomeriggio, lunedì 28 dicembre, alle 14,30, nella chiesa di Sant'Antonino Martire, ove, questa sera, in suo suffragio, verrà recitato il santo rosario.