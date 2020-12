I primi a vaccinarsi: «Comincia la liberazione»

Roberto Longoni

Più che giocare in difesa, finora non si è potuto fare. Mascherine, distanziamenti, clausure, mani ed esistenze immerse nei disinfettanti. Per mesi si è andati avanti così, tra gli alti e bassi coincidenti con la curva dei contagi. Ora potrebbe cambiare tutto. Oggi è il V-Day. E la V sta per vaccino, ma anche per (ritorno alla) vita e per vittoria, per quanto possa essere ancora lunga la lotta. V-Day: il giorno dei primi vaccinati, medici e infermieri, che saranno a loro volta vaccinatori di colleghi e cittadini. Il loro sì, lo pronunciano senza esitazioni: per sé, per i propri cari e per gli sconosciuti. Per i pazienti e chiunque troveranno sul loro cammino. Lo hanno pronunciato anche per chi non c'è più: per i familiari e i conoscenti portati via dal Covid. «L'avesse avuta Willer Brugnoli, questa opportunità... Lo so, avrò il suo volto davanti, quando sarà il mio turno» esclama Stefania Copelli, assistente sanitaria dell'Ausl, coordinatrice per la profilassi e il controllo delle malattie infettive, che oggi alle 17,10 riceverà il vaccino. Brugnoli, era un suo amico: strappato alla vita dal coronavirus. «Aveva 67 anni, era in perfetta salute e aveva offerto una bicchierata agli amici in vista della pensione: si è contagiato in quell'occasione. Era una persona adorabile. È morto il 2 aprile, in piena prima ondata. Si sarebbe fatto iniettare il vaccino 27 volte, senza preoccuparsi delle reazioni avverse, del dolore, del gonfiore al braccio...». I motivi per i quali qualcuno, anche in ambienti scientifici, si mostra titubante.

Lei, Stefania Copelli, 55 anni, dopo il Natale con figli e marito, ma senza poter abbracciare («non lo faccio dal 20 marzo») la mamma vedova e i suoceri, non vede l'ora. «Da quando si è riusciti a isolare il virus attendevo questo momento. Ora a tutti noi tocca affrontare un colossale lavoro, anche di counseling tra la popolazione. L'uomo non è fatto per vivere in questa condizione. Il pensiero bello è che tornerò a essere libera». Del resto, il lavoro è colossale da tempo. «Sono stati mesi intensi: ogni giorno si sono dovuti affrontare aspetti nuovi, tenendo sempre a mente le priorità. E questo ha portato a una grande maturazione all'interno dei servizi. Un'esperienza brutale, ma che ha anche permesso di toccare con mano la serietà dei colleghi».

L'entusiasmo di Stefania Copelli non deve trarre in inganno. Il suo sì al vaccino non è venuto alla cieca. «Mi sono posta eccome delle domande - sottolinea - e le risposte me le sono data dopo essermi informata a livello scientifico. Da 30 anni faccio vaccinazioni: sono gli interventi della medicina classica più omeopatici possibili. Credo che i freni siano posti solo per reticenze psicologiche. Ma temere la febbricola, quando è la febbre portata dal Covid a doverci davvero far paura: si può? L'eventuale febbricola è solo il segno che l'organismo sta producendo tutti gli anticorpi del caso».

Il V-Day sa di chiamata alle armi, di svolta della riscossa. «Abbiamo subito la dichiarazione di guerra da parte di un minuscolo microorganismo, e in guerra bisogna prendere dei rischi - dice Nunziata D'Abbiero -. I timori posso averli un po' come tutti, in una situazione così nuova. Ma se non si rischia, non si difende nessuno, nemmeno se stessi». Direttore del Dipartimento diagnostico e della struttura complessa di Radioterapia dell'Azienda ospedaliero-universitaria, Nunziata D'Abbiero, 56 anni, non s'aspettava di essere tra le prime a ricevere la chiamata al vaccino. «Ma non ho avuto esitazioni a rispondere con un "eccomi, subito" - sottolinea -. Del resto, avendo io a che fare con pazienti oncologici, è naturale che si voglia prendere ogni precauzione per evitare a pazienti già immunodepressi di correre il pericolo di contagio».

Ma la dottoressa questa vicenda la vive con un coinvolgimento che va ben al di là del mero aspetto professionale. «Alla vista delle immagini dell'arrivo a Roma dei camion con i vaccini - confessa - sono stata presa dall'emozione. Non abbiamo altre armi, altre possibilità per cambiare la situazione. L'abbiamo visto chiaramente che tutti rischiano, non solo gli anzianissimi: e poi perché dovremmo sentirci liberi di sacrificare i più anziani? Senza contare il danno subito dalla nostra società. L'altro giorno, attraversando il centro di Reggio dove ancora risiedo, ho visto molti più mendicanti del solito, parecchi italiani. Ho parlato con un paio di loro, entrambi con figli piccoli: uno lavorava in un ristorante, l'altro in una grande azienda. Ora sono per strada. Le vittime del Covid non sono solo quelle contate negli ospedali. Non si può stare tutta la vita chiusi in casa». Come gli altri suoi colleghi, Nunziata D'Abbiero ci mette il cuore. E la faccia. «Il vaccino - spiega - lo aspetto per me e per il migliaio di persone che mi seguono su facebook: non vedo l'ora di postare la mia foto domani (oggi per chi legge, ndr)». Così come non vede l'ora di riabbracciare i genitori, che vivono al Sud, dai quali è lontana da agosto.

Eppure, più ancora di una sua inefficacia a essere temute sono eventuali complicanze del vaccino. «È quanto emerge dai dati dei sito dell'Aifa» rivela Marco Avanzini, 46 anni. Prima di diventare Bed manager dell'Azienda ospedaliero-universitaria, Avanzini è stato a lungo infermiere al Pronto soccorso. E lì è tornato da volontario i primi tempi dell'emergenza, prima di essere di nuovo destinato alla distribuzione dei pazienti a seconda del percorso assistenziale più adeguato al Maggiore. Ha fatto in tempo a vedere persone che conosceva ammalarsi di Covid, a vedere anche giovani con sintomi gravi. E a vivere il terrore di portare il virus al padre, allora ancora in vita. «Ora sono orgoglioso di essere tra i primi a ricevere il vaccino - spiega -. Ho accettato subito: l'ho visto anche come un dovere da professionista impegnato sul fronte della salute collettiva. Da gennaio sarò a mia volta tra i vaccinatori». Nessuna tentazione di mandare avanti gli altri, per vedere come va? «No. Se tutti aspettano, non comincia nessuno. Ho piena fiducia: sono partiti in Gran Bretagna e negli Stati Uniti e non si sono viste gravi reazioni avverse. Gli svenimenti? Sono possibili ogni volta che viene somministrato un farmaco». Poi, c'è la soddisfazione per il risultato ottenuto a livello globale. «In un anno - sottolinea Avanzini - si è arrivati ad avere una profilassi contro una malattia nuova. È il frutto di un lavoro collegiale nel quale sono stati messi da parte molti egoismi, per dare nuove chance di sopravvivenza alla nostra società».

E questo con buone probabilità di successo anche di fronte alle mutazioni del virus. «Stando alle evidenze scientifiche il vaccino è uno strumento efficace anche contro le varianti. Ed è importante somministrarlo in tempi brevi a una grande parte della popolazione proprio per impedire la sua corsa alle mutazioni» dice Icilio Dodi. Il 62enne primario di Pediatria generale e d'urgenza all'Ospedale del bambino all'interno del Maggiore si è più volte vaccinato, anche contro gravi malattie tropicali. Profilassi necessarie per chi andava a prestare la propria opera in Paesi nei quali Dengue e febbre gialla (tanto per citarne un paio) sono endemiche. «Sono molto tranquillo - sottolinea Dodi -. Credo nei vaccini: sono tra le scoperte che più hanno cambiato la storia dell'umanità». L'adesione del primario all'avanguardia della campagna vaccinale è stata condivisa in famiglia da moglie e figlie. «E mi farà rientrare più sereno a casa dal lavoro. Curando i bambini, il rischio di andare a contatto con il Covid non è trascurabile».

Ognuno di coloro i quali oggi riceveranno i vaccini per primi ha avuto libertà di scelta su questo fronte. In casa ci si fida di loro come loro si fidano della scienza. «Ma dopo che ho condiviso il mio sì tutti si sono detti contenti della mia decisione - sorride Alessia Pompini, 46 anni, infermiera dell'Ausl -. In famiglia ho perso mio suocero per il Covid: si è ammalato lui e non mia suocera o la badante. A un certo punto, è scomparso: è entrato in ospedale e non è più tornato. Vaccinarsi è importante per uscire da questa tragedia. È importante per sé e per gli altri». Alessia Pompini la tragedia di cui parla l'ha misurata di persona anche fuori dalla famiglia. Dopo che il suo ambulatorio dedicato alle cronicità è stato sospeso, è entrata a far parte delle unità inviate nelle abitazioni dei malati. «E ora mi metto a disposizione per vaccinare il prossimo. Siamo in guerra e sarà un cammino lungo. Ma questo è l'inizio della nostra liberazione».