Il campo da golf è in vendita: si attendono offerte

L'amministrazione comunale ha avviato un'indagine di mercato esplorativa per l'alienazione del campo golf di Pontegrosso.

«Abbiamo pubblicato in questi giorni sul sito del Comune un avviso nell'intento di valutare manifestazione di interesse per la gestione e la valorizzazione di questo impianto - spiegano il sindaco Filippo Fritelli e l'assessore allo Sport Stefano Compiani -. L'amministrazione non ritenendo la gestione dell'impianto rientrante nel core business di un'amministrazione pubblica, auspica che a seguito dell'alienazione dell'impianto lo stesso possa essere gestito da un imprenditore che ne sappia valorizzare e sviluppare le potenzialità sportive e turistiche di luogo di straordinaria bellezza naturalistica e paesaggistica che, a pochi passi dal centro salsese e vicino a località importanti, ne fa un'oasi di pace e tranquillità circondata dal verde delle colline».

«Nella stesura della comunicazione - aggiungono - abbiamo inserito un valore dell'impianto inferiore rispetto alle stime dell'Agenzia delle entrate, in considerazione del momento storico e al fine di favorire l'arrivo di proposte che valuteremo auspicando che la procedura possa concludersi entro il prossimo anno».

Il campo da 18 buche è omologato dalla Federazione nazionale e fa parte di un'area di oltre 600mila metri quadrati costituita da un fabbricato composto da tre blocchi (ingresso, segreteria, bar/ristorante, sala convegni, spogliatoi), piscina, campo pratica, putting green, pitching green, laghetti, autorimessa, magazzino, edifici ex- colonici.

Chi è interessato deve far pervenire entro il 9 febbraio la manifestazione di interesse al Comune di Salsomaggiore Terme - Protocollo generale – Piazza Libertà, 1 – 43039 Salsomaggiore Terme. La busta dovrà riportare all'esterno: l'intestazione, i dati del mittente e l'indirizzo dello stesso e la dicitura: «Manifestazione di interesse per l'alienazione e valorizzazione dell'immobile di proprietà comunale “Campo golf”- in località Pontegrosso».

