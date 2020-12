La Caritas raddoppia: una mensa in più per feste solidali e sicure

Luca Molinari

Poter consumare il proprio pasto caldo seduti a tavola, rispettando il distanziamento. La Caritas è riuscita a vincere la sfida di mettere a sedere tutti i poveri che in queste festività hanno bussato alla porta della mensa di via Turchi. Nelle scorse settimane infatti è stata allestita una seconda sala mensa nei vicini locali parrocchiali di San Giuseppe (nell'omonimo borgo). «In questo modo – spiega Maria Cecilia Scaffardi, direttrice della Caritas diocesana - i nostri ospiti possono consumare il pasto al caldo, seduti al tavolo, nel pieno rispetto del distanziamento».

Nelle scorse settimane, il vescovo Enrico Solmi aveva lanciato un appello alla città, chiedendo l'aiuto di tutti affinché i poveri non consumassero il proprio pasto al freddo, lungo le strade. Ora, grazie all'aiuto di tanti, questo importante risultato è stato raggiunto, anche se le spese per ristrutturare la nuova sala sono state ingenti.

«In queste giornate – precisa Scaffardi – effettuiamo la consegna a domicilio dei pasti nei dormitori, anche quelli comunali, per evitare assembramenti. Inoltre, a tutti viene donato un panettone. Gli anni passati eravamo soliti festeggiare assieme le festività, per far sentire a tutti un'atmosfera familiare, ma quest'anno abbiamo dovuto adeguare le nostre tradizioni alla luce delle normative anti-contagio».

Durante le feste tanti giovani hanno prestato il loro aiuto come volontari, per cercare di offrire un sostegno ai più bisognosi nonostante le numerose restrizioni imposte per arginare la pandemia. «Si tratta di una bella risorsa, su cui contiamo di fare affidamento anche prossimamente – osserva la direttrice della Caritas diocesana –. È l'inizio di un legame che vogliamo coltivare nel corso del tempo».

Il vescovo ha portato il proprio saluto a volontari e ospiti della mensa dopo la messa di Natale. La Caritas italiana inoltre – tramite la sponsorizzazione di Galbani – ha scelto dieci città italiane, tra cui Parma, per offrire un pasto di un ristorante a famiglie bisognose, il giorno di Natale. «Due ristoratori – precisa Scaffardi – hanno consegnato un pranzo a 46 famiglie. Il nostro obiettivo, grazie all'aiuto di tanti, è quello di far sentire una vicinanza costante alle famiglie in difficoltà. I poveri devono diventare il criterio delle scelte personali e della nostra comunità».