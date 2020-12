Pacchi dono, protezione civile mobilitata

Maria Chiara Pezzani

TIZZANO Il Nip, Nuovo Intergruppo Parma di Protezione Civile, con i responsabili di Tizzano Val Parma Mauro Galvani e di Corniglio Elena Galazzi ha organizzato una raccolta alimentare per il confezionamento di pacchi dono da distribuire alle famiglie più bisognose del territorio.

Alla raccolta hanno collaborato Arcs Reno, un gruppo di cittadini di Costa coordinato da Nicola Pellinghelli, la ditta Rosa dell'Angelo con salumi e formaggi, ditta Cavallieri, Cartoon System, il Comitato provinciale della Protezione civile di Parma, Avis di Lagrimone, Angela Maghenzani del gruppo Catechismo della Nuova Parrocchia di Tizzano e tanti privati cittadini.

Un ringraziamento corale arriva da Galvani per «una vera gara di solidarietà condotta grazie a un territorio da sempre generoso e che non smette di dare una grande dimostrazione di sè».

I destinatari sono stati individuati dalle assistenti sociali dell'Unione Montana tra le persone già in carico, in condizioni di difficoltà. «I pacchi verranno distribuiti a 23 nuclei familiari di Tizzano e 14 di Corniglio, confezionati con cura nel rispetto delle tradizioni alimentari dei diversi gruppi etnici e delle intolleranze alimentari dei singoli destinatari», spiega l'assessore Matteo Manico presente nella sede Nip per il simbolico ringraziamento dell'amministrazione comunale. «L'iniziativa si inserisce nel contesto di aiuti economici alle famiglie già distribuiti per l'emergenza Covid: presto riprenderemo con un bando di prossima pubblicazione grazie alle nuove misure messe a punto dal governo».

Un plauso all'iniziativa giunge anche dal sindaco di Corniglio Giuseppe Delsante: «Così come avvenuto nel mese di aprile, continua la collaborazione con il gruppo di Protezione civile locale aderente al N.I.P: i pacchi alimentari andranno in aiuto di 14 nuclei familiari del nostro territorio e questi sono segnali e azioni importanti che testimoniano l'importanza del volontariato. Un grazie da parte dell'amministrazione comunale a chi si sta impegnando in prima persona per aiutare il prossimo».

Un sentito ringraziamento è anche giunto da parte del consiglio comunale di Tizzano, dai capogruppo di maggioranza Giorgio Zanni e di minoranza Isabella Rossi.