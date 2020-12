Frana a Viazzano, 5 famiglie isolate

VALENTINO STRASER

VARANO MELEGARI Isolati a causa di un movimento franoso che ha compromesso la strada di accesso ai nuclei abitati della zona di Pagano, nei pressi di Viazzano, nel territorio varanese. Sono almeno cinque le famiglie colpite dal disagio, in una zona dove abitano anche anziani e un ultraottantenne. Il tratto viario che conduce alla frazione di Pagano e alle case sparse nei dintorni, ha ceduto improvvisamente a seguito delle precipitazioni di questi giorni: prima le piogge e poi la neve. Nel nastro d'asfalto sono comparse lunghe crepe per una quindicina di metri, con alcuni dislivelli di diversi centimetri che hanno reso la strada comunale vulnerabile e non transitabile.

Una condizione che ha determinato la chiusura della strada da parte del sindaco Giuseppe Restiani. La segnalazione è stata effettuata sabato nel tardo pomeriggio da un residente che, con una telefonata, ha comunicato all'amministrazione comunale la situazione di emergenza. Ieri mattina sono scattati i sopralluoghi da parte del primo cittadino insieme all'assessore ai lavori pubblici Andrea Ferrentino e al tecnico comunale Giuseppe Busani per valutare interventi di urgenza e cercare di ripristinare, anche in via provvisoria i collegamenti con la frazione del comune di Varano Melegari.

Il tratto stradale interessato dal dissesto è coinvolto in un movimento gravitativo che si origina dal versante prospiciente l'abitato di Viazzano e che sta compromettendo la stabilità del tratto della strada comunale. Dopo aver svolto i sopralluoghi di rito, il sindaco Restiani ha richiesto l'intervento di una impresa per cercare di porre rimedio, in via provvisoria, al collegamento con le abitazioni, temporaneamente isolate. I lavori sono proseguiti a ritmo serrato nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio e, prima dell'arrivo del buio, è stato creato un passaggio provvisorio.

A preoccupare ora, spiega il sindaco, è l'imminente arrivo del maltempo, previsto in queste ore, e di un conseguente aggravamento delle condizioni della strada coinvolta nel dissesto. Non si esclude, prosegue Restiani, che in caso di aggravamento della situazione si debba creare un by-pass al tratto dissestato, essendo la strada l'unica via di accesso alla frazione di Pagano.