La dirigente della polizia stradale: «Siamo fieri del nostro contributo»

«Un momento storico». È stato questo il primo commento di Katia Grenga, dirigente della polizia stradale di Parma, appena arrivata all'ospedale Maggiore. Ai suoi ordini, infatti, sono state due le pattuglie della stradale di Parma che ieri mattina presto sono partite per Bologna per prelevare e poi scortare fino al Maggiore i vaccini. Ad attenderli, alla presenza del questore Massimo Macera e del direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Massimo Fabi, altri uomini della polizia di Stato e dei Nas dei carabinieri. Ed è toccato proprio alla Grenga portare i vaccini all'interno dell'ospedale. «Si tratta di un servizio - continua la dirigente - che rientra nei compiti della polizia stradale come il trasporto di organi e di farmaci salvavita. In un periodo come questo particolarmente gravoso per le restrizioni Covid, le condizioni meteo avverse e i controlli dei veicoli e delle loro dotazioni invernali, la polizia stradale è fiera di aver partecipato anche a questo impegno che non ha solo un'importanza locale o nazionale, ma europea».

M.Cep.