Operatori sanitari, lo riceveranno in 11mila

ROBERTO LONGONI

Gli ultimi metri, li percorre in una sorta di processione: portato a braccia da Katia Grenga come una reliquia, come un neonato. E in effetti di un neonato si tratta, al quale si chiede di aprire una nuova era e di chiudere un incubo fin troppo vecchio. Sono le 13,13, quando la dirigente della Stradale sale i gradini del Centro prelievi, tra un viavai di pattuglie di forze dell'ordine, medici, infermieri e amministratori. Sembra incredibile che tutto ruoti attorno a un cubo di polistirolo di una trentina di centimetri di lato arrivato da Bologna alle 9,51 a bordo di una Clio bianca dell'Igiene pubblica, in frigorifero. Eppure, quella piccola scatola contiene il necessario perché parta il contagio della rinascita: al suo interno ci sono le fiale targate Pfizer per vaccinare i primi cento operatori della nostra sanità, quelli che in tutti questi mesi hanno rischiato non per distrazione o incoscienza, ma per dovere, per salvare vite.

«Protetti per proteggere» ricorda Pierantonio Muzzetto, presidente dell'Ordine dei medici qui a testimoniare la fiducia della categoria in questa campagna. «Crediamo nel vaccino e nella scienza - dichiara -. Questo è il primo passo verso la normalizzazione». Una scelta e un atto di coerenza. «Rientra tra le cose che dobbiamo fare: giusto così - sottolinea Marina Iemmi, presidente dell'Ordine degli infermieri -. Questo è l'unico strumento per evitare altri morti». Ecco, ci siamo. Non più solo mascherine, camici monouso, guanti e disinfettanti, ma un corazza liquida da iniettarsi sotto la pelle. Per sé e per gli altri (molti dei quali nei prossimi mesi saranno a loro volta vaccinati). «E alla fine sarò ben lieta di perdere il mio lavoro» scherza Tiziana Meschi al Centro prelievi nelle vesti di futura vaccinanda e di diretta interessata. Il lavoro del quale il direttore dell'Unità operativa di Medicina interna e Lungodegenza critica del Maggiore farebbe volentieri a meno è quello di responsabile della trincea antiCovid nel padiglione Barbieri: qui hanno trascorso il Natale 150 parmigiani in lotta contro il coronavirus (altri 12 sono in Rianimazione) accuditi «con il coraggio e l'abnegazione di sempre dai miei ragazzi». Tra i 150 pazienti, il più giovane di 29 anni, il più anziano di 98, le donne sono la maggioranza. «Si sta ripetendo ciò che avvenne nella seconda fase della prima ondata - racconta Tiziana Meschi -. Ora è maggiore la presenza femminile: tante mogli si sono contagiate accudendo i mariti». A chi è già ricoverato, del vaccino forse importa fino a lì: il suo bisogno è soprattutto di sentirsi in buone mani e rassicurato. Ma chi da dieci mesi (con una tregua di sole 72 ore) vede una continua sfilata di volti sofferenti ha bisogno di intravvedere l'inizio della fine di tutto questo.

«Con l'Ausl abbiamo messo in campo una squadra interaziendale di una quarantina di persone per la vaccinazione degli operatori sanitari e di chi si trova nelle Rsa» spiega Ettore Brianti, direttore sanitario dell'Azienda ospedaliero-universitaria. Servirà un paio di mesi, perché tutti i soggetti previsti dalla prima fase siano vaccinati. «Gennaio e febbraio - sottolinea Paola Petrini - saranno i mesi più impegnativi». Giusto organizzare, stilare un piano, ma anche godere dello spiraglio di luce dopo tanta tenebra. La commissaria dell'Ausl non nasconde l'entusiasmo. «Oggi è un giorno di festa - dice . Avere il vaccino nello stesso anno in cui siamo stati aggrediti dalla pandemia è incredibile. La sanità non si è mai fermata: ora porteremo avanti parallelamente con uno straordinario impegno la lotta alla pandemia e la vaccinazione».

La ricerca scientifica ha compiuto un miracolo, ribadisce Massimo Fabi. «Mai accaduto che in meno di un anno un vaccino superasse le tre fasi necessarie per la sua somministrazione - sottolinea il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria.-. E a quello della Pfizer vanno aggiunti gli altri due». Ottima anche l'adesione del personale sanitario alla campagna cominciata ieri. «La disponibilità a vaccinarsi - dice Fabi - è superiore al 90 per cento. Dobbiamo continuare a difenderci, ma intanto passiamo anche al contrattacco».