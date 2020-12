Patrimonio ambiente, la svolta verde di chi ha riscoperto l'economia dei boschi

MONICA ROSSI

Immaginate di tenere in mano un foglio bianco con uno o due macchie verdi. E ora immaginatene uno verde interrotto qua e là da sporadici punti chiari. Il primo fa notizia. Il secondo no (ma a questo cercheremo di rimediare noi).

Andiamo con ordine, però. Sul foglio bianco, i luoghi dove la natura strappata alla cementificazione conquista gli onori della cronaca: è il caso ad esempio del Bosco Spaggiari, in quel di San Prospero alle porte di Parma, lungo la trafficata via Emilia tra filari di capannoni, case a schiera e terreni in disuso quasi senza soluzione di continuità. Sul foglio verde, invece, i luoghi dove i boschi sono semplicemente… boschi: son tanti e dunque «normali». Succede sui monti valtaresi e valcenesi, dove arrivano a confondersi in un tutt'uno quasi senza confini, con gli alberi che in alcuni casi spanciano oltre le «masere» invadendo i sentieri e letteralmente mangiandosi il filo spinato delle vecchie, arrugginite recinzioni.

Luoghi dove il compianto Ermanno Olmi forse non avrebbe sentito l'esigenza di scrivere (o forse sì) «non potrei mai sopravvivere alla scomparsa del bosco che vedo ogni mattina dalla mia finestra».

Posti dove ora, nonostante l'abbondanza o forse proprio per essa, si respira un'aria nuova. Merito di giovani e meno giovani che, pur avendo magari un'altra professione, hanno riscoperto l'economia silvana, rispolverato i segreti dei nonni e riletto i «libri» della natura. Certo, non possiamo paragonare il Bosco Spaggiari a quelli delle Alte Valli: le loro storie sono infatti profondamente diverse.

La prima testimonia di una restituzione alla natura da parte dell'uomo prima che la cementificazione e gli interessi privati potessero avere il sopravvento; nelle seconde invece i ruoli sono invertiti ed è la natura a stimolare l'uomo a rifarsi delle opportunità perdute.

Tra le due c'è però comunque un sottile fil rouge: qui si ritorna con i piedi… per terra. Ne abbiamo raccolte un po', di queste storie, per cercare di farle diventare non solo notizie ma anche emozioni: vi presentiamo allora il bosco di Mauro Delgrosso (aperto a tutti a patto che sappiano rispettarlo); i castagneti e le castagne di Manuel Campini e Paolo Carbonieri, custodi di alberi secolari e riti antichi; i meleti di Bedonia (con i suoi dieci monti tutti da scoprire); e gli abeti bianchi della Comunalia di Selvola, «cuccioli» di un «grande vecchio» del XVI secolo.