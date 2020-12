Pedibus ha troppo successo: ora servono nuovi volontari

I bambini e le bambine della scuola elementare Ongaro, insieme ai loro insegnanti, hanno indirizzato un dolcissimo messaggio di auguri a tante storie belle di Fidenza e tra queste ai volontari del Pedibus.

È grazie infatti al loro impegno che ogni mattina possono raggiungere a piedi la propria scuola con una breve camminata in tutta sicurezza.

Il messaggio è stato consegnato dalla maestra Giordana alla volontaria Daniela, che lo ha ricevuto in rappresentanza di tutti i volontari del Pedibus.

«I bambini e gli insegnanti della scuola “Ongaro” – si legge nel messaggio – vi ringraziano per la generosità e la passione che dimostrate ogni giorno nel prendervi cura di noi e di tutto il pianeta, accompagnandoci quotidianamente a scuola affrontando ogni tipo di intemperie. Auguriamo con tutto il cuore un felice Natale e un sereno 2021».

Il gesto affettuoso dei bimbi della Ongaro giunge in un anno speciale per il Pedibus: record di iscrizioni, interesse cresciuto notevolmente per questo servizio gratuito costruito dai volontari con l'appoggio del Comune di Fidenza.

Il Pedibus è attivo tutti i giorni (dal lunedì al venerdì), solo all'andata. Si parte ogni mattina alle 7.30 e la distanza massima che i bimbi percorrono è di un chilometro Ogni bimbo viene gestito nel rispetto delle misure anticovid e riceve in dotazione dal Comune la sua pettorina colorata, la mantellina antipioggia e naturalmente la mascherina.

È come una metropolitana molto chic: ogni linea ha il suo nome, in questo caso quello di un simpatico animale (linea Donnole, linea Elefanti e altro).

E i percorsi sono sicuri perché studiati insieme alla Polizia locale e definiti in base agli iscritti.

Ma ora il messaggio è questo: c'è bisogno di volontari. «Un anno speciale, davvero», ha dichiarato Stefano Boselli, assessore alla Scuola.

«Pedibus è diventato grande - ha aggiunto -

giacché sono 127 i bimbi iscritti e fa piacere aver incontrato l'entusiasmo di tante famiglie. Proprio per questo, ora abbiamo bisogno dell'aiuto di nuovi volontari per crescere ancora e accogliere altri iscritti».

«È un'attività semplicissima - continua Boselli - basta donare un'oretta alla settimana, solo al mattino. Una briciola di tempo che non danneggia il lavoro e la presenza in ufficio. Ognuno può scegliere il giorno migliore, contribuendo a fare un regalo enorme ai bimbi».

I volontari sono mamme, papà, nonni, insomma persone che fanno parte della famiglia dei bimbi iscritti o che, semplicemente, vogliono dare il loro contributo.

Ai volontari è richiesto di accompagnare lungo il tragitto i piccoli che vanno a scuola, seguirli, aiutarli ad attraversare e altre piccole incombenze eventuali.

Come ogni anno, insieme agli accompagnatori partecipano in determinati momenti gli agenti della Polizia locale. Anche per insegnare ai bimbi i trucchi della sicurezza stradale e aiutarli a muoversi in sicurezza.

Più saranno numerosi gli accompagnatori, più saranno i bimbi che potranno usare il Pedibus. Diventare volontaria/o è semplicissimo: basta scrivere una mail all'Ufficio scuola del Comune: moronif@comune.fidenza.pr.it (referente: Fabio Moroni). Ogni studente gode di una copertura assicurativa, prevista dalla polizza assicurativa sottoscritta dalla scuola di appartenenza.

I volontari accompagnatori sono coperti anch'essi da una polizza assicurativa Rct e infortuni con oneri a carico del Comune di Fidenza.

r.c.