Prime vaccinate, una pediatra e un'infermiera

ROBERTO LONGONI

L'atmosfera è un po' quella di una festa della liberazione. L'entusiasmo tale da ridurre le distanze delle regole antiassembramento. Telecamere, microfoni, obiettivi e taccuini invadono l'ambulatorio 1, dove sta per essere somministrata la prima dose di vaccino a Parma. A riceverla sarà Maria Chiara Parisini, 60enne pediatra di Langhirano. Qualcuno storce il naso di fronte alla piccola folla, ad altri si indovina il sorriso sotto la mascherina: «Giusta questa partecipazione: è un giorno importante, anche dal punto di vista simbolico». Così, sembra strano che tutto sia silenzioso e indolore. Così poco scenografico. L'ingresso dell'ago della siringa nel muscolo del braccio sinistro non produce nemmeno una contrazione nella parte di viso della vaccinanda scoperta dalla mascherina. E così la discesa del liquido trasparente.

«Non ho sentito niente» dice poco dopo Maria Chiara Parisini, tenendosi il batuffolo di cotone sul braccio. Stupita più che altro dal clamore mediatico, racconta di aver provato serenità durante la puntura. «Ora - sottolinea - mi sento molto più serena e fiduciosa non solo a livello personale, ma come medico e madre: spero che presto possa riprendere la vita normale anche nelle scuole e nelle università. Per questo è necessario anche non abbassare la guardia». Solo per precauzione le si consiglia una pausa di una decina di minuti su una sedia tra gli ambulatori. Lei assicura di non provare nessun effetto collaterale. Semmai, era stato l'annuncio che sarebbe stata lei la prima vaccinata a Parma a provocarglielo. «Non volevo portarlo via a un altro» mormora.

Trascorsi i dieci minuti, esce dalla porta opposta all'ingresso. Proprio mentre nell'ambulatorio 2 (ieri ne sono stati attivati quattro, ma presto si passerà almeno a 8) sta per entrare la seconda vaccinanda. È la 47enne Michela Fasan, dal 2002 infermiera del Pronto soccorso del Maggiore. È stata tra quelli che hanno visto «sbarcare» il Covid a Parma: giusto che sia anche tra coloro chiamati a dare il benvenuto al vaccino. L'accompagnano una leggera ansia («un pochino: come di fronte a tutte le novità») e una buona dose di fiducia.

L'accompagnano i ricordi. Con il coronavirus ha un conto in sospeso. La mente torna a un altro 27: di febbraio. Dieci mesi fa. «Ho preso servizio il pomeriggio dopo una riunione al Pronto soccorso infettivi sull'uso dei dispositivi di protezione individuali - racconta -. Alle 14 un collega mi informa: “Abbiamo due pazienti sotto ossigeno nella tenda per i casi sospetti”». Poco dopo, sarebbe stato il crollo di una diga. E nel giro di due settimane Michela Fasan si sarebbe trovata in un turno di notte con 170 malati di Covid in Pronto soccorso, tra i due emicicli e la sala d'attesa a sua volta trasformata in reparto. «Ma molte cose devo proprio sforzarmi per rimetterle a fuoco - aggiunge -. Molto più facile ricordare quel giorno di fine aprile, quando entrai nella sala d'attesa e la trovai vuota. Mi misi a piangere di gioia».

Una piccola dose di ansia accompagna anche la collega che, con la dottoressa e l'assistente sanitaria, fa parte del terzetto di vaccinatori nell'ambulatorio 2. La cuffia multicolore sui capelli sdrammatizza fino a un certo punto: la giovane infermiera chiamata a riempire la siringa stenta a trovare la bocca della fiala con l'ago. Trema, forse per la pressione creata da tutti gli sguardi addosso. O forse perché questa è davvero un'iniezione particolare. Della svolta anche per chi la pratica, non solo per chi la riceve.

Michela Fasan deve ricordarselo, mentre esce dall'ambulatorio poco dopo. Non ha sentito l'ago. «E nemmeno il liquido: pensavo che un po' avrebbe bruciato. Invece no: più indolore perfino del vaccino antinfluenzale». Anche per lei i dieci minuti di osservazione trascorrono senza sorprese. Può andare. Con l'invito a evitare sforzi e freddo nelle 12 ore seguenti e a ripresentarsi per il richiamo: tra 21 giorni. Il bis, con il cuore ancora più leggero, superata la novità.

Messa di traverso una lettiga all'imbocco del corridoio degli ambulatori, la situazione si fa più chiara: al di là stanno solo vaccinatori e vaccinandi. Le squadre addette alle somministrazioni prendono sempre più il ritmo. È più il tempo dell'osservazione post iniezione che quello della vaccinazione vera e propria. Intanto, in sala d'attesa, un vaccinando non vede l'ora di entrare nell'ambulatorio. Ha il doppio della fretta degli altri, visto che è qui in duplice veste. «Sono infermiere, ma credo di essere anche il primo rappresentante di una fascia debole vaccinato in Italia: ho subito un infarto nel 2004» spiega Sandrino Marra, 54 anni. È qui anche nelle vesti di reduce. Il 9 marzo il Covid si annunciò con la febbre a 37,5. «E per le due settimane seguenti ho avuto 40. Ho perso 10 chili di peso. Ero terrorizzato, sapendo dei miei problemi cardiaci: solo l'Aulin riuscì ad abbassarmi la febbre». Quando ha saputo della possibilità di vaccinarsi, si è subito offerto volontario. «Sono stato vittima e spettatore in questa pandemia. Non vedevo l'ora di diventare attore».