Solo 3 contagi? Pochi tamponi e attività ridotta il giorno di Natale. Oggi i nuovi dati

Coronavirus, nel Parmense hanno perso la vita una donna di 89 anni e due uomini di 81 e 86 anni. Invariati i pazienti in terapia intensiva a Parma: sono 11. Secondo i dati della Regione, i nuovi contagi sarebbero solo tre in provincia. In realtà il dato - anomalo, in confronto all'andamento degli altri giorni - è legato a un rallentamento dell'attività nel giorno di Natale.

Il 25 dicembre sono stati fatti tamponi solo ai sintomatici gravi a domicilio o in strutture di ricovero. Secondo quanto ricostruito, il laboratorio di Parma è stato chiuso a Natale e i tre casi inseriti nel bollettino di ieri sono quelli segnalati dal laboratorio di Fidenza per quel singolo giorno. Nel bollettino di oggi pomeriggio arriveranno quindi più aggiornamenti.

In base ai dati resi noti ieri, in Emilia-Romagna ci sono 1.283 positivi in più su 6.066 tamponi eseguiti (i positivi sono quindi il 21,15%); 645 dei nuovi contagiati sono asintomatici e l'età media scende a 44,9 anni. Dall'inizio dell'epidemia i casi in regione sono 166.327. «Va però ricordato - scrive la Regione - che il dato relativo alla proporzione tamponi fatti/nuovi positivi non è significativo nei giorni festivi, nei quali si fanno molti meno tamponi rispetto a tutti gli altri. Nei festivi, infatti, i tamponi vengono effettuati nei casi maggiormente necessari, in presenza di sintomi o situazioni nelle quali l'esito positivo è spesso atteso. Non lo si può prendere come dato relativo a una tendenza generale: si tratta di un campione ristretto e legato soprattutto a casi nei quali fare il tampone è strettamente indispensabile».

In regione sono avvenuti 69 nuovi decessi: oltre ai tre del Parmense, 23 a Bologna, 10 a Piacenza, 10 a Modena, 10 a Ravenna, 4 a Reggio, 3 a Rimini, 2 a Forlì-Cesena, 2 a Ferrara e 2 da fuori regione (i dati sono riferiti a più giorni). Il totale in regione è di 7.493 decessi.

I pazienti in terapia intensiva sono 210 (quattro in meno); 2.609 quelli negli altri reparti Covid (21 in meno). Oltre ai 6.066 tamponi sono stati fatti 1.014 test sierologici e 831 tamponi rapidi. I guariti sono 326 in più, per un totale di 100.659. I malati effettivi sono 58.175 (888 in più), di cui 55.356 in isolamento a casa. Nel Parmense il totale dei casi è di 12.716.

r.c.