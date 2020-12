Cambia il regolamento: patentino per le razze «difficili»

Luca Molinari

Quaranta emendamenti raggruppati in un unico maxi testo, per tentare di accogliere il maggior numero possibile di osservazioni sul nuovo “Regolamento per il benessere e la tutela degli animali”, che oggi sarà approvato in consiglio comunale.

Ieri pomeriggio durante la seduta online della commissione consiliare “Lavori pubblici, ambiente, interventi su viabilità e traffico”, si è discusso delle tante proposte di modifica avanzate dai consiglieri di maggioranza e minoranza assieme a Nicoletta Paci, assessore con delega al Benessere Animale, per dar vita a un testo il più possibile condiviso. Al centro del dibattito gli interventi, tra gli altri, di Ferdinando De Maria (Effetto Parma), Roberta Roberti (Gruppo Misto), Emiliano Occhi (Lega), Sandro Campanini (Partito Democratico) e Giuseppe Massari (Parma Protagonista), Stefano Fornari, Roberto Massari, Cristina Di Patria, Barbara Sartori (Effetto Parma).

Il regolamento prevede, tra l'altro, l'istituzione della figura di un garante per tutelare i diritti degli animali e la realizzazione di un cimitero degli animali. In programma anche un patentino che riguarda tutti coloro che possiedono un animale domestico (per sensibilizzarli) e uno speciale, obbligatorio, da effettuare entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, riservato ad alcune razze di cani di difficile gestione.

Il patentino è pensato anche per ridurre il fenomeno delle rinunce di proprietà, che tocca soprattutto determinate razze.

Il cimitero dovrebbe diventare realtà entro la prima metà del 2021, ma le sue caratteristiche tecniche saranno definite dalla sezione urbanistica del Comune.

Uno dei cambiamenti più significativi, fortemente richiesto da addestratori e altre categorie, riguarda la possibilità di utilizzo di collari a strozzo. «Abbiamo cercato una formula migliorativa, considerando una serie di suggerimenti e sollecitazioni ricevute – ha spiegato l'assessore Paci -. Anziché prevedere un divieto puro e semplice, attraverso un emendamento proposto da Ferdinando De Maria, abbiamo concesso l'utilizzo del collare a scorrimento completo (a strozzo ndr) solo a determinate categorie come istruttori, educatori, professionisti, veterinari, addestratori soltanto quando strettamente necessario. Questo tipo di collare potrà essere utilizzato quindi soltanto come mezzo temporaneo in uno specifico periodo di educazione del cane». Al centro della discussione anche la possibilità (ora vietata) di accedere ai dormitori assieme al proprio cane, prevedendo degli spazi ad hoc all'esterno delle strutture.