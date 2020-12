Incursione in canonica: i vandali arrivano in bicicletta

Chiara De Carli

TORRILE Più che l'effettivo danno economico, a sdegnare i torrilesi per l'ennesimo atto vandalico - compiuto peraltro nei giorni a ridosso del Natale – è stato l'obiettivo dell'incursione: la canonica della chiesa di San Siro.

LA SCOPERTA

A scoprire il disastro fatto dai balordi, sono stati domenica mattina i volontari dell'associazione Tasc, che proprio nella piccola struttura a ridosso dell'argine del torrente Parma hanno la loro sede. Arrivati sul sagrato della chiesa, che già negli anni scorsi era stata presa di mira per piccoli furti e danneggiamenti, non è stato nemmeno necessario entrare per capire che qualcosa non andava: una finestra spalancata, con tanto di inferriata sradicata, rivelava infatti che qualcuno aveva deciso di entrare senza invito. E aperta la porta, purtroppo, un'occhiata è stata sufficiente a confermare l'impressione iniziale.

LA SCENA

Nel salone utilizzato per le riunioni e per gli incontri tra volontari c'erano oggetti rovesciati, un vetro rotto a martellate, bottiglie spaccate per terra e, appena fuori dalla porta, i segni delle ruote di alcune biciclette portavano fino al luogo dove si sono fermati a «scolare» il bottino.

IL COMMENTO

«Episodi come questo lasciano senza parole. La rabbia e soprattutto l'incredulità è tanta: chi compie questi atti deve essere punito e per questo confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine», hanno commentato i volontari, chiedendo anche un aiuto ai residenti della zona. Qualcuno infatti potrebbe dare una mano a individuare i responsabili del danneggiamento compiuto nei giorni tra la vigilia di Natale e domenica mattina. «Se sono arrivati lì in bicicletta, devono essere persone della zona - è la riflessione di don Romano -. Vorrei avere l'occasione di parlare con loro per capire le ragioni di un gesto come questo: qualche domanda, forse, dobbiamo farcela».