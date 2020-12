L'esperto: «I tuoni con la neve? Accade anche in Nord Europa»

La nevicata di ieri non esce dai parametri della stagione e mancano ancora alcuni giorni alla fine del 2020 ma dicembre è già un mese da record per la quantità di precipitazioni. E in alcuni casi stupisce anche per un fenomeno che, da queste parti, non si avvertiva da tempo: tuoni e lampi durante una nevicata.

Paolo Fantini, tecnico dell'Osservatorio meteorologico dell'Università di Parma, spiega che la nevicata è stata in linea con le aspettative: «La neve era prevista soprattutto nel Nord-Ovest dell'Emilia e così è stato. In città, la nostra stazione in via D'Azeglio ha rilevato 10 centimetri di neve, anche se in altre zone ne è caduta di più». Anche 15 e più nella zona sud, ad esempio.

Questa nevicata post-natalizia si distingue per un «particolare»: sono stati avvertiti tuoni e lampi, sia in città sia in provincia, cosa alquanto insolita durante una nevicata. Almeno, questo è stato il commento di molti. Fantini, tuttavia, sottolinea che, agli occhi di un esperto, non è un fenomeno così strano e non c'è nulla di preoccupante. «Anche io alle 9,30 ho visto un lampo e ho sentito un tuono - racconta -. In realtà non è una cosa rara: è il temporale nevoso, ce ne sono già stati in passato. Anzi una volta ce n'erano di più: effettivamente negli ultimi anni non ne ricordo. Il temporale nevoso è dovuto agli stessi meccanismi di formazione degli altri: l'incontro di masse di aria differenti per temperatura e umidità può dare pioggia, grandine o neve, a seconda delle situazioni. Il temporale nevoso è un fenomeno all'ordine del giorno nel Nord Europa, dove però fa più freddo».

Guardando in prospettiva tutto dicembre, ieri mattina era già chiara una cosa: sebbene non sia ancora concluso, questo mese si contraddistingue già per un primato. Abbiamo fatto il record di precipitazioni: tra pioggia e neve, a Parma siamo oltre i 260 millimetri; non accadeva dal dicembre 1897. È un dato da integrare ma già eloquente.

La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta arancione per oggi ma in città la nevicata non concederà il bis. Per oggi a Parma è previsto cielo nuvoloso con deboli piogge; la neve potrebbe tornare in Appennino. Nel pomeriggio e soprattutto nelle ore serali potranno formarsi banchi di nebbia in pianura. La temperatura minima in città scenderà fra 0 e - 2°.

A.V.