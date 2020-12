Meschi: «Ricoveri stabili. Ma l'attenzione resti alta»

Luca Pelagatti

«Il numero dei ricoverati resta stabile. Ma io confidavo che, al contrario, si potesse finalmente cominciare a registrare un calo».

Tiziana Meschi, alla guida del reparto Covid del Maggiore, come ogni settimana fa il punto della situazione, analizza l'andamento della pandemia partendo dal dato dei pazienti. E pur sapendo che l'ottimismo è strumento indispensabile per chi, come lei, scende in campo ogni giorno nella prima linea della sanità, si trova a ripetere la solita frase, che ormai è come un mantra: «I veri dati positivi arriveranno solo quando tutti faranno la propria parte. E ciascuno rispetterà fino in fondo le necessarie regole di precauzione».

Già, perché è importante constatare che molti letti del reparto Covid sono liberi e che da almeno due settimane non ci sono picchi nel numero dei ricoveri.

«Ma d'altra parte al Barbieri abbiamo ad oggi 148 ricoverati con età che vanno dai 29 ai 98 anni. E di questi oltre il 50% sono donne».

Numeri che senza rappresentare un segnale d'affanno da parte delle strutture sanitarie dimostrano tuttavia che la logica dei territori «tutti gialli» non riesce ad azzoppare il virus. Che ha bisogno ancora, per essere fermato nella sua corsa, di metodi più drastici.

«Lo rivelano i dati – prosegue la Meschi –. Solo con scelte rigorose come quelle delle chiusure “rosse” si nota una flessione dei casi. Che ovviamente deriva anche, in maniera fondamentale, dalle scelte individuali».

Ma oggi, in queste ore, la buona novella dell'arrivo dei vaccini sembra regalare nuovo entusiasmo. E questo, se da un lato è sicuramente un bene, dall'altro suscita qualche preoccupazione.

«Il timore è che possa diffondersi nella popolazione la speranza dell'effetto “bacchetta magica”: ovvero la sensazione errata che tutto si risolverà con l'inoculazione del vaccino. Ma non è così per un motivo molto semplice: per avere una copertura adeguata non basteranno giorni ma ci vorranno mesi. E in questo periodo nessuno deve abbassare la guardia».

Insomma, come dice qualcuno, la luce in fondo al tunnel si comincia ad intravedere. Ma prima di essere al sicuro occorrerà per molto tempo guardare dove mettere i piedi. «Già solo per arrivare a proteggere i medici del Maggiore servirà un periodo che potrà oscillare tra uno e due mesi», ricorda la responsabile del reparto Covid. «E la prudenza resta un obbligo».

La prudenza per quanto riguarda i comportamenti che però, è il messaggio, deve fare il paio con la fiducia nei confronti dei nuovi rimedi, che proprio da queste ore stanno arrivando in nostro soccorso. «Ecco perché quella di domenica è stata una giornata importante, un segnale. Che ora va amplificato ripetendo a tutti la necessità di assumere il vaccino, l'importanza della protezione che ne deriva».

Un messaggio rivolto alla gente comune, a tutti noi. Ma anche alla classe medica che, secondo voci mai controllabili che sempre in questi casi iniziano a girare, non sarebbe integralmente convinta della efficacia e sicurezza di quei prodotti.

«Non mi sembra di constatare questa opposizione, anzi. La gran parte dei colleghi con cui ho parlato ha dichiarato la propria disponibilità: è ovvio, però, che chi opera nel mondo sanitario sia più portato, vista la propria formazione e cultura, a porsi domande, a valutare ogni aspetto. Ma io credo che tutti percepiscano che si tratta di una specie di obbligo morale oltre che deontologico».

Ma lo abbiamo detto: ci vorrà ancora del tempo. «Nel frattempo restano le regole solite e i soliti consigli. La lotta al contagio passa per una azione collettiva. E ognuno in questa catena rappresenta un anello fondamentale».