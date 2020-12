Paura sul bus che sbanda e finisce contro un semaforo

Dai 40 centimetri del centro ai 60 delle frazioni collinari più alte: questi i dati della nevicata che dalla mezzanotte di ieri, ma in particolare dalle 6 alle 10, ha ammantato di bianco il territorio della città termale e del forese. E insieme alla neve, come capita sempre in questi casi, sono «fioccate» anche le polemiche sul relativo piano approntato dal Comune che ha diviso i cittadini tra promozione e bocciatura.

Se da un lato effettivamente qualcosa non ha funzionato, è altrettanto vero, dall'altro, che l'eccezionalità della precipitazione avrebbe preso alla sprovvista anche il più esperto fra chi fa previsioni. «La nevicata è stata eccezionale e qualche disagio c'è stato in particolare nel centro storico dove il mezzo che doveva passare ha avuto un problema con la pala e di conseguenza è riuscito a passare solo in tarda mattinata – afferma il sindaco Filippo Fritelli –. Abbiamo affrontato questo straordinario evento nevoso utilizzando i 25 mezzi messi a disposizione da Rti, appaltatrice del servizio di sgombero neve. I mezzi hanno iniziato a svolgere la loro attività nelle prime ore del mattino, appena è iniziato a nevicare e non si sono mai fermati per tutta la giornata (terminando ieri sera alle 21 con lo spargimento del sale, ndr). Abbiamo cercato di dare priorità alle strade principali garantendo i servizi essenziali, cercando comunque di intervenire anche in quelle secondarie, su marciapiedi e parcheggi nel limite del possibile. Ringraziamo - conclude Fritelli - tutti coloro che hanno contribuito alla pulizia dei marciapiedi perché per eventi così eccezionali la collaborazione da parte di tutti è fondamentale: chiediamo alla cittadinanza per quanto possibile di tenere pulita la parte prospiciente le abitazioni e le attività commerciali e magari buttare sale nei cortili interni e negli accessi. L'ufficio tecnico rimane comunque a disposizione per la gestione delle urgenze».

Nonostante l'impegno dell'ente locale, sono state tante le proteste dei cittadini in particolare di quelle zone raggiunte soltanto nel tardo pomeriggio. Lagnanze anche per i mezzi spartineve che in varie strade hanno «chiuso» passaggi pedonali e carrabili, mentre i Vigili del fuoco, le maestranze comunali e i volontari della Protezione civile hanno effettuato numerosi interventi, sia in città che nelle frazioni, per la rimozione di rami pericolanti e di alberi caduti.

In piazza Libertà un mezzo della polizia locale, rimasto bloccato in mattinata, è stato «liberato» grazie all'aiuto di qualche commerciante della zona; in via Romagnosi il peso della neve ha causato la caduta di alcune luminarie.

Infine, a Tabiano, un tendone è caduto alle Cupole e la strada tra la frazione termale e Fidenza è rimasta chiusa per la caduta di alberi.

Ieri pomeriggio, poco dopo le 18,30, in viale Corridoni un autobus di linea della Tep dopo aver sbandato a causa del ghiaccio è finito contro il semaforo: per fortuna solo un po' di paura tra i passeggeri ma nessun ferito.

r.c.