Polemiche sul piano neve. E il maltempo danneggia i commercianti

Con la neve in città fioccano le polemiche. Non solo politica: anche dai cittadini, al centralino della «Gazzetta» così come sui social, arrivano critiche al Piano neve. Va peggio per i commercianti: già provati dalle restrizioni dei decreti contro il contagio di Covid, nel primo di tre giorni di «zona arancione» hanno dovuto subire i problemi legati al meteo avverso.

PIANO NEVE E POLEMICHE

In base al piano neve del Comune, dall'una di notte sono entrati in azione 6 spargisale sulle strade principali e nei punti sensibili della città. Dalle 5 in poi sono stati usati 120 spartineve e trattori. Alle 7 le prime squadre di spalatori (20 in totale) hanno cominciato a pulire spazi pubblici, marciapiedi, fermate dei bus, piste ciclabili. Con le strade bianche i disagi non si sono fatti attendere e con quelli le segnalazioni dei parmigiani: in mattinata c'è chi ha chiamato dal quartiere Montanara invocando l'intervento degli spartineve; nel pomeriggio chiamate dal quartiere San Lazzaro perché «non hanno pulito le strade», in particolare nelle strade laterali.

Da parte sua, l'assessore all'Urbanistica Michele Alinovi fa notare che il Comune ha competenza su mille chilometri di strade (e che via Emilia e tangenziale nord sono di competenza Anas): «Non si può essere ovunque nello stesso momento. Tra l'altro la neve si è accumulata molto velocemente dalle 6 alle 9 circa, fino a 20 centimetri, e i mezzi hanno dovuto passare più volte negli stessi tratti. È stato un fenomeno intenso, specie nella zona sud. Le criticità sono state legate all'autostrada, con la deviazione dei mezzi - che ha dato problemi anche in San Leonardo - e agli autobus di 18 metri, che in alcuni casi scivolavano, in particolare in via Mazzini e via D'Azeglio. I mezzi hanno dato priorità alla viabilità principale, per arrivare poi nei quartieri. Raccomandiamo di non usare i mezzi a due ruote e di viaggiare con la massima prudenza. Quando nevica i disagi ci sono. La situazione è stata a macchia di leopardo».

LEGA ALL'ATTACCO

Critiche anche dalla politica. Il gruppo della Lega in Consiglio comunale sottolinea: «Quest'anno a Parma è nevicato due volte e per due volte il piano neve è stato un flop. Strade sporche, traffico in tilt, via Emilia bloccata, cadute, incidenti, per una nevicata ampiamente prevista e annunciata da tempo. Incapacità ed inefficienza sono da tempo la cifra dell'amministrazione Pizzarotti in tutti gli aspetti della vita cittadina: il disastroso piano neve è solo una voce di un lungo elenco di negligenze. Per amministrare una città non bastano le telefonate pre-registrate, i post su Facebook, le comparsate in tv ma ci vogliono anche attenzione, professionalità, efficienza e programmazione. “Portiamo pazienza, diamo una mano se possibile e facciamo attenzione”, ha scritto su Facebook l'assessore Alinovi. Ha ragione: i parmigiani devono portare pazienza fino al 2022 e poi fare attenzione a non votarli più».

I COMMERCIANTI

«È stata una giornata persa». Filippo Guarnieri, presidente di Federmoda e vicepresidente di Ascom, che commenta così i contraccolpi sul commercio dei disagi della nevicata.

«Ieri mattina il maltempo ha tenuto lontani possibili clienti tanto che ne ho approfittato per sistemare la vetrina - commenta dal suo negozio in centro -. D'altra parte in giro c'erano poche persone e le strade erano abbastanza impraticabili». Più che col meteo, Guarnieri se la prende con i decreti del governo: «Già ha sbagliato a tener chiuso l'abbigliamento il giorno della vigilia. Ora apriamo pochi giorni poi ancora chiusure, mentre moltissime altre categorie potranno tenere aperto». Almeno una buona notizia c'è: «Le vendite promozionali adesso sono libere, fino ai saldi, posticipati al 30 gennaio».

Amaro il commento di Fabrizio Zucchi che scandisce: «Se dovessi dare una valutazione al piano neve direi solo due cose: che alla mattina per arrivare nel mio negozio di via Bixio ho impiegato 40 minuti. E che al pomeriggio, ormai rassegnato, ho chiuso. Perchè la strada era impraticabile». Il primo giorno di riapertura dopo il blocco natalizio per qualcuno è durato davvero poco. E proprio per questo l'irritazione è tangibile. «Ed è normale, quando sono arrivato in via Bixio la strada era immacolata. Ed erano già passate le 9, non era notte fonda», rincara, mentre Andrea Chiastra, titolare delle omonime profumerie distingue la situazione: «In via Gramsci e in via Emilia Est, quindi sulle direttrici maggiori, la situazione è stata gestita meglio mentre nelle vie meno trafficate e in centro si è notata una scarsa tempestività negli interventi. E il risultato è che una pulizia adeguata si è avuta solo verso sera».

Parte dalle previsioni meteo Marina Lazzini, titolare di tre negozi in centro che sottolinea come «la precipitazione fosse attesa e quindi è grave l'essere intervenuti in ritardo. Un ritardo evidente visto che i nostri collaboratori hanno avuto persino problemi a raggiungere il posto di lavoro. Ma non solo: l'alert del sindaco che consigliava di non uscire di casa non è comprensibile. Chi lavora deve uscire per forza e anche se capisco che gestire una nevicata importante in un centro urbano come Parma sia veramente difficile è anche vero che c'è stata poca attenzione alle esigenze di chi gestisce i negozi e rende viva la città».

Una constatazione che in parte si ritrova nelle parole di Rosetta Barusi che dal suo centralissimo negozio ha notato parte dei marciapiedi sporchi. E di conseguenza potenzialmente pericolosi.

«Si, perché dopo la nevicata è atteso un abbassamento delle temperature e ho notato diverse lastre di neve battuta ancora nelle vie centrali, tra la piazza e via Mazzini. Se gelasse potremmo avere molte cadute. Per quanto riguarda il lavoro poi quella dopo le feste natalizie è sempre una giornata particolare dove si lavora molto con i cambi: beh, io nelle ore della mattina ho avuto una sola cliente. E lei se l'è sentita di venire solo perchè abita poco lontano».

