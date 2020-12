Razzia al Fidenza Village: condannata la coppia di peruviani

Condannata la coppia di peruviani che nella mattinata del 22 dicembre era stata arrestata dai carabinieri dopo furti in sei negozi del Fidenza Village.

L'uomo, un ladro incallito già noto alle forze dell'ordine, dovrà scontare oltre quattro anni.

Ieri mattina i due, lui di 35 anni e lei di 26, entrambi residenti a Milano, sono stati processati per direttissima (giudice Adriano Zullo, pubblico ministero Lino Vicini). All'uomo, con precedenti specifici e già due condanne per furto, nel giudizio abbreviato il giudice Zullo ha inflitto due anni e otto mesi (quaranta giorni in più di quanto chiesto dal pm Vicini) e 500 euro di multa.

Il giudice gli ha anche revocato le sospensioni condizionali decise dai tribunali di Verbania e Pavia, dov'era stato condannato sempre per furto nel 2016.

Ora il ladro peruviano, che è rinchiuso nel carcere di via Burla, dovrà scontare quattro anni e otto mesi.

La sua complice, invece, incensurata, ha patteggiato due anni di reclusione (pena sospesa) e trecento euro di multa. I due ladri, in trasferta dalla Lombardia per rubare, avevano arraffato capi di abbigliamento di marca per oltre tremila euro. Ladri estremamente abili e capaci di nascondere un capo di abbigliamento, uscire dal negozio e passare all'obiettivo successivo. E in cinque negozi sono riusciti a passare inosservati. In quello di Versace, però, i dipendenti si sono accorti che mancava una maglietta e hanno quindi telefonato immediatamente ai carabinieri del Radiomobile di Fidenza.

Che li hanno bloccati nel parcheggio del Fidenza Village recuperando tutta la refurtiva che è stata così restituita ai negozi.

In pratica, i due prendevano da provare capi di taglie diverse e uno di questi lo nascondevano, dopo aver eluso l'antitaccheggio. Tra i capelli la donna aveva, infatti, un fermaglio «modificato» proprio per manomettere la placca antitaccheggio.

La coppia è quasi riuscita a farla franca ma l'attenzione dei dipendenti di un negozio e l'arrivo immediato dei carabinieri hanno mandato in fumo i suoi piani.

M.Cep.