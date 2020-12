Sul podio tutta la città unita contro il Covid

Luca Molinari

Il premio Sant'Ilario si rinnova nella forma e nella sostanza per premiare tutta la città.

Fin dalla prima fase della pandemia si è aperto un grande dibattito per valutare come e chi premiare, per ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti a vario titolo nell'emergenza. La grande sfida è quella di portare idealmente sul palco dell'auditorium Paganini tutta la città. Ogni categoria e singolo cittadino ha infatti contribuito a superare l'anno più buio secondo le proprie possibilità. C'è chi ha messo a disposizione la propria professionalità, chi ha contribuito economicamente, chi invece si è speso come volontario o si è limitato a rispettare le regole.

Per rendere attuabile una premiazione che non escluda nessuno, è necessario modificare la parte del regolamento che riguarda la concessione delle civiche benemerenze, sospendendo due articoli. Ad oggi infatti si possono prevedere al massimo sette civiche benemerenze. Un numero troppo esiguo per premiare simbolicamente tutti i settori di attività e le categorie di persone presenti a Parma.

Da cambiare anche l'articolo che riguarda i profili dei soggetti a cui viene conferito il premio, per fare in modo che non ci siano restrizioni di sorta anche sotto questo punto di vista. Oggi le modifiche saranno sottoposte ai componenti della commissione “Affari istituzionali” per essere approvate subito dopo in consiglio comunale e renderle immediatamente operative.

Per quanto riguarda i possibili nomi dei premiati, al momento rimane invece il più stretto riserbo.

L'idea di fondo è quella di non premiare i rappresentanti e le figure pubbliche appartenenti a determinate categorie, ma di conferire la civica benemerenza a persone comuni che lavorano nell'ambito di specifici settori. Ad esempio, in rappresentanza del mondo del commercio, potrebbe ricevere il premio una cassiera o un operaio per il mondo produttivo. Si tratta comunque di ipotesi, che potrebbero cambiare una volta sottoposte al vaglio del consiglio comunale e ancora prima della commissione “Affari istituzionali”.

Nel frattempo rimangono aperti fino a fine anno i termini per presentare le proposte di candidatura per il premio Sant'Ilario. La medaglia d'oro della Città di Parma, gli attestati di civica benemerenza e le menzioni speciali verranno conferiti nella giornata di mercoledì 13 gennaio 2021, data in cui ricorre la festività di Sant'Ilario, patrono della città. L'intenzione dell'Amministrazione comunale è quella di favorire la massima partecipazione della città, per questo le proposte di candidatura vengono accolte fino alla giornata di giovedì 31 dicembre.