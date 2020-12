Ancora posti nei dormitori, ma gli accessi aumentano

Nei dormitori del Comune e di Caritas ci sono ancora posti disponibili, ma gli ingressi sono in costante aumento in queste giornate di freddo pungente. In città la situazione al momento è tranquilla, anche grazie agli interventi messi in campo in precedenza, per non farsi trovare impreparati durante i mesi invernali.

Ai tempi del Covid infatti, l'emergenza freddo si combatte aumentando gli spazi nei dormitori e tenendo aperte le strutture anche di giorno, soprattutto nelle “giornate rosse”.

«Nei nostri dormitori al momento abbiamo a disposizione una sessantina di posti in totale, divisi in tre strutture – spiega Laura Rossi, assessore al Welfare –. Non siamo pieni, anche se l'affluenza in questi giorni è aumentata e i nostri operatori si recano a cercare i senzatetto in stazione e in altre zone della città per evitare che dormano all'aperto. Nei giorni in cui ci troviamo in “zona rossa” i dormitori rimangono aperti anche di giorno».

La Caritas diocesana oltre ai posti “tradizionali” nei dormitori maschili e femminili, ha previsto anche uno spazio ad hoc per le situazioni di emergenza, pensato per poter accogliere chiunque si trovi in difficoltà senza il rischio di contagiare gli altri ospiti.

«Nei dormitori abbiamo effettuato nuovi ingressi ma ci sono ancora possibilità di accoglienza – precisa Maria Cecilia Scaffardi, direttrice della Caritas diocesana – E' attivo anche uno spazio ad hoc pensato per una accoglienza straordinaria per una sola notte». Si tratta di una stanza separata e completa di bagno, disponibile a tutti gli orari.

«L'abbiamo già utilizzata – osserva – ed è pensata per le situazioni borderline, così da poter accogliere immediatamente qualsiasi persona».