Anziana senza corrente durante la nevicata: la polizia locale si mobilita

CHIARA DE CARLI

FONTANELLATO «Mi è sembrato di essere ritornata bambina, quando in casa era calda solo la stanza in cui c'era la stufa e per lavarsi bisognava scaldare l'acqua nella pentola». Questo spirito ottimista è stato l'arma vincente di Luisa Grazioli, 80 anni, residente a Priorato, contro la sua disavventura a causa della nevicata.

Erano le 8,40 quando la signora Luisa ha visto spegnersi improvvisamente tutte le luci di casa. Inizialmente pensato che fosse un guasto temporaneo e così, armata di pazienza, ha acceso la sua vecchia stufa a legna. Ma le ore passavano e la situazione non sembrava migliorare, anche perché con la corrente elettrica se n'erano andati anche il riscaldamento, l'acqua calda e il sistema di accensione dei fornelli. In suo soccorso sono arrivati anche i figli e il nipote, ma non i tecnici Enel per la riparazione. E così Luisa ha provato a chiamare il numero di emergenza della polizia locale per chiedere aiuto. «Oltre a controllare che la signora Luisa, già accudita dai famigliari, non avesse problemi, abbiamo provato a sollecitare l'intervento di Enel spiegando che la situazione iniziava ad essere problematica - racconta il comandante della polizia locale di Fontanellato Andrea Volpi -. Nel frattempo abbiamo continuato a rimanere in contatto con la famiglia». Nella notte tra lunedì e ieri, infatti, la temperatura è precipitata sotto lo zero. Attorno alle 13,30 sono finalmente arrivati i tecnici: a causa del peso della neve, uno dei cavi che collegano la casa al traliccio si era staccato dal giunto ed era rimasto «a penzoloni». Ripristinata la connessione, tutti hanno finalmente potuto tirare un sospiro di sollievo. «Il momento più bello è stato il sincero e sentito “grazie” della signora Luisa al termine di questa disavventura - hanno detto gli agenti -. Ancora una volta ci siamo sentiti fieri del nostro essere sempre al fianco dei cittadini».