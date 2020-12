Deborah Lettieri, tra il Crazy Horse e Parma

Vanni Buttasi

Deborah Lettieri, conosciuta con il nome d'arte di Gloria di Parma, è una stella che brilla nel firmamento del mondo dello spettacolo: dalla scuola di danza a Parma al palcoscenico del Crazy Horse di Parigi, il mitico cabaret creato nel 1951 da Alain Bernardin. Di recente è stata protagonista del programma di Raidue, «Giovani e famosi», in cui ha raccontato la sua storia. In passato ha fatto parte della giuria di «Dance Dance Dance», il talent sulla danza andato in onda su FoxLife e Tv8.

Facciamo un salto indietro nel tempo, come è nata l'idea di diventare ballerina al Crazy Horse di Parigi?

«L'idea è stata di Manuela Sirocchi, la mia insegnante di danza di sempre, direttrice dell'Asd Jazz Dance Studio, la scuola di danza in cui sono cresciuta ed ho insegnato per tanti anni, prima della mia partenza per Parigi. Manuela, dopo aver visto uno spettacolo del Crazy Horse il 31 dicembre di ormai 11 anni fa, è tornata a Parma con un'idea fissa in testa: quello era il palco perfetto per me. Dietro suo consiglio ho deciso di inviare il curriculum per l'audizione, dal 2011 ballo con loro... direi che non si sbagliava!»

In tutti questi anni come giudica la sua esperienza lavorativa?

«Sono una persona che si adatta bene a tutte le situazioni, cerco sempre di trarre il meglio dalle mie esperienze, ma non avrei potuto resistere tutti questi anni se non pensassi che questa esperienza lavorativa fosse assolutamente positiva. Ciò non significa che la vita sia sempre facile e non è tutto oro quel che luccica (come in tanti pensano), è una vita fatta anche di tanti sacrifici, ma è quello che volevo, è il mio sogno, ma non sono stata semplicemente fortunata: ho lavorato duro per essere dove sono e ho lottato per superare gli ostacoli che ho incontrato lungo il cammino, però ne è valsa la pena. Sono cresciuta tanto sia artisticamente, che personalmente da quando sono partita dall'Italia e adoro quello che faccio e sai come si dice: “Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua”. Io ne ho fatto il mio motto».

E il rapporto con la città in cui vive?

«Quello è un altro discorso, amo Parma ed era stato molto difficile lasciarla. Parigi è una città stupenda, architettonicamente una delle più belle città europee, probabilmente anche una delle più belle al mondo, per non parlare dell'atmosfera romantica che si respira. Parigi brulica, è sempre ricca di iniziative, vivace, è impossibile annoiarsi, però come tante metropoli è anche molto frenetica, ha un energia molto diversa dalla mia e dopo il primo periodo, vissuto quasi da “turista”, è stato difficile adattarsi ad abitudini e a modi di fare sostanzialmente diversi da quelli italiani. E poi chi mi conosce lo sa, io sono una buona forchetta; è vero che adoro i croissants, le baguettes, i formaggi e i vini francesi, ma la nostra cucina non la batte nessuno! Vuoi mettere una buona cena dalla Mariella a Fragno? (quando ci si poteva andare)».

Come ha vissuto e sta vivendo questi mesi di lockdown? Ha sentito la nostalgia di casa? E il rapporto con i suoi famigliari?

«Per fortuna sono riuscita a rientrare e passare la maggior parte del lockdown a Parma, con il mio compagno, Alberto. Da un lato è stato frustrante essere di nuovo qui e non poter beneficiare di tutto ciò che la nostra bella città ha da offrire ma, al tempo stesso, non riuscivo ad immaginarmi a Parigi: tanti mesi lontana dalla mia famiglia in questo momento difficile. Anche quando non si può stare fisicamente vicini, è confortante sapere che la distanza che ci separa non è grande. Adesso la cosa che mi manca di più è ballare, muovermi, essere attiva. Sono abituata ad avere un ritmo di vita sostenuto e, in questo periodo, non riesco a dissipare tutta l'energia che ho in corpo. Ho anche cercato un secondo lavoro, ma è difficile trovarne uno, perché non conosco la mia disponibilità in termini di tempo: quando il Crazy Horse riaprirà avranno bisogno di me e, conoscendo i nostri ritmi, penso il preavviso sarà corto».

Come è cambiata, in questi mesi, la vita del Crazy Horse?

«Il Crazy Horse ha chiuso, seguendo le disposizioni del governo francese, il 14 marzo. Dopo più di 6 mesi di chiusura, ci siamo ritrovati a metà settembre per due settimane intensive di prove in cui abbiamo fatto degli aggiustamenti allo spettacolo per essere il più possibile in sicurezza. Abbiamo sostituito i “duo” con degli assoli, abbiamo tolto il playback da alcuni numeri, abbiamo cambiato le nostre posizioni sul palco per rispettare le distanze di sicurezza. Abbiamo fatto il possibile per essere in sicurezza, ci siamo dovuti adattare ma, purtroppo, non è bastato: il 28 ottobre, con il secondo lockdown in Francia, i teatri hanno dovuto di nuovo chiudere le porte ed ora siamo di nuovo in attesa di poter tornare a fare ciò che amiamo».

Quali sono i suoi progetti per il futuro? C'è la prospettiva di un ritorno a casa?

«Sono abituata a lasciare tutte le porte aperte, per essere sicura di non perdere le occasioni che si possono presentare inaspettatamente. Per il mio futuro ho tante idee e progetti che vorrei realizzare ma il settore dello spettacolo subisce l'incertezza di questi tempi in maniera molto forte, più di altri. Credo dovrò essere più paziente del previsto. Non penso potrei lasciare completamente la Francia, rimarrò sempre in qualche modo legata, ma se mi chiedi se ho voglia di tornare in Italia, la risposta è sì, tantissima: se si presentasse l'occasione giusta non esiterei ma, finora, la Francia ha saputo apprezzare di più il mio talento ed il mio lavoro».