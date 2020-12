Fornovo, addio a Mauro Piccinotti

FORNOVO A soli sessantadue anni se n'è andato Mauro Piccinotti, «Piccio», per tutti. La malattia che aveva affrontato con tutta l'energia, la positività, la forza di volontà che erano l'essenza del suo carattere, non gli ha dato un'altra possibilità.

In breve tempo la notizia della sua scomparsa si è diffusa, non solo a Riccò, dove Mauro viveva, ma tra i tantissimi amici e conoscenti sinceramente addolorati per la perdita di un persona speciale, un esempio di correttezza, impegno, rispetto e dedizione verso la famiglia, il lavoro, il prossimo.

Tra i tanti amici che hanno espresso il loro cordoglio, gli ex colleghi di lavoro dell'Acmi spa, azienda nella quale Mauro aveva lavorato per oltre trent'anni come tecnico specializzato, meritandosi la stima di tutti. A dimostrarlo pubblicamente una cerimonia in azienda, oltre un anno fa, durante la premiazione dei dipendenti, quando i colleghi e dirigenti avevano avuto per lui parole di elogio, riconoscendogli la continua voglia di imparare, la grande professionalità e la capacità di risolvere problemi che altri non riuscivano a sistemare: un maestro, anzi «il Professore», come era chiamato da tutti, che ha sempre viaggiato per il mondo portando l'Acmi nel cuore. «Sei stato un grande compagno di lavoro, sempre disponibile, con chiunque, un amico, un fratello: e hai sempre insegnato a tutti noi tutto ciò che sapevi, e quindi grazie per tutto quello che hai fatto per noi. Piccio, ti vogliamo bene- avevano detto». Anche il presidente Giacomo Magri aveva voluto ringraziare l'ex dipendente. «Non ci sono parole per ringraziarti: Piccio, sei stato un grande ed è per questo che i colleghi, più o meno giovani, ti hanno sempre chiamato ''il professore''.

In quell'occasione gli ex compagni di lavoro avevano organizzato una raccolta fondi per consentire a Mauro l'acquisto di una handbike: un mezzo che nei mesi passati gli aveva consentito di macinare chilometri e sfidare la malattia con tutte le forze. Il cordoglio per la prematura scomparsa è stato espresso anche ieri in tanti messaggi, arrivati da gruppi, dal circolo Arci al gruppo Alpini, del quale Mauro faceva parte, e di tante singole persone che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla famiglia, alla moglie Germana, ai figli Giorgia e Pier Paolo e al nipote Lorenzo. I funerali si terranno oggi, alle 10,30 partendo dalla sala del commiato per la pieve di Fornovo.

Do.C.