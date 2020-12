Marciapiedi come specchi: in 47 al pronto soccorso

LUCA MOLINARI

Dopo la neve adesso è l'ora del ghiaccio. Per tutta la giornata di ieri le temperature sono rimaste sotto lo zero, creando pericolose lastre che hanno causato numerose cadute e scivoloni sui marciapiedi. Tanto che numerosi parmigiani sono finiti al Pronto soccorso. In tarda serata si contavano quarantasette accessi legati a cadute, per fortuna con conseguenze non gravissime. L'età media dei pazienti finiti al Pronto soccorso per colpa del ghiaccio è di circa quarant'anni. Tra le persone soccorse non risultano anziani, ma soltanto giovani (anche diciottenni) e adulti.

Il freddo pungente, le restrizioni legate alla pandemia e il buonsenso devono aver giocato un ruolo determinante per evitare un boom di accessi da parte di persone anziane.

Non gravi, mediamente, anche le lesioni riportate. Si tratta soprattutto di fratture e lussazioni. I casi più frequenti sono la rottura di polsi e caviglie, lussazioni di spalle ma anche semplici contusioni. «La situazione attualmente è sotto controllo – fanno sapere dall'ospedale Maggiore –. Gli accessi legati a cadute e scivoloni sono ampiamente gestibili e riguardano soprattutto giovani e adulti».

Il consiglio, valido per tutti, è come sempre quello di rimanere al caldo e uscire soltanto se necessario, evitando le ore più critiche, ossia il primo mattino e la sera. Importante anche vestirsi in maniera adeguata e soprattutto usare il buonsenso.

Quanto alla pulizia delle strade, mezzi e personale delle ditte incaricate dal Comune hanno lavorato ininterrottamente per tutta la notte di lunedì e nella giornata di ieri per limitare la formazione di ghiaccio e concludere le operazioni di pulizia della neve dalle strade. Nella notte sono stati operativi sette spargisale che si sono mossi lungo la viabilità principale: incroci, rotatorie e cavalcavia. Sono state sparse finora duecento tonnellate di sale.

Gli spartineve, centoventi in totale, hanno continuato a girare a rotazione per le strade cittadine. Le squadre di addetti sono state invece impegnate per spargere del sale nei camminamenti pedonali del centro e negli accessi degli edifici pubblici e dell'ospedale. Per quanto riguarda i marciapiedi, nel tardo pomeriggio di ieri erano stati ripuliti dalla neve gran parte di quelli che corrono lungo le strade principali e nelle vie del centro storico. Più problematica invece la situazione in varie zone periferiche e nelle strade minori.

Dal pomeriggio di ieri l'emergenza ghiaccio è andata migliorando anche grazie alla pioggia caduta, che ha in parte sciolto le lastre.