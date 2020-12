«Da vent'anni diamo voce ai dimenticati»

GIOVANNA PAVESI

Hanno raccontato i sovversivi, i ribelli e i contestatori, ma anche gli esclusi e gli emarginati.

Perché la lettura che, da sempre, i ricercatori del Centro studi movimenti fanno della storia è una complessa analisi critica (anche del presente). L'istituto di ricerca e documentazione, che ha un archivio importante e una biblioteca specializzata di 30mila volumi, a disposizione di chiunque, ha da poco compiuto 20 anni e dal momento in cui è stato costituito, nel 2000, si è posto diversi obiettivi e ha avuto un'unica grande vocazione: divulgare la storia, raggiungendo soprattutto i profani, portandola fuori da conferenze e convegni specializzati. In strada e nelle piazze. A raccontare le trasformazioni del Centro studi movimenti sono William Gambetta, Margherita Becchetti, Ilaria La Fata e Michela Cerocchi, quattro ricercatori storici dell'istituto parmigiano.

«In questi 20 anni, abbiamo riportato le vicende di un mondo alternativo alle classi dirigenti: dagli arditi del popolo ai ribelli durante l'occupazione nazista, ma anche i marginali prima e dopo il regime fascista e la contestazione del ‘68. Il mondo che abbiamo tentato di spiegare, attraverso le nostre ricerche, è quello degli ultimi rispetto ai potenti», chiarisce Gambetta. E non è un caso, infatti, che il tema di una delle ultime ricerche, confluita poi nel libro «I Capannoni a Parma. Storie di persone e di città», abbia raccontato (anche) una povertà dimenticata.

«Con i Capannoni abbiamo cercato di ridare voce a una vicenda popolare ancora molto sentita: per durata, contenuto, metodo, esiti e sguardo multidisciplinare è stato uno dei lavori più importanti che abbiamo svolto», specifica Ilaria La Fata. «Ciò che ci caratterizza di più è il modo con cui cerchiamo di raccontare la storia: nel corso degli anni abbiamo capito che divulgarla solo all'interno di un seminario o di un convegno non ci bastava più. Avevamo bisogno di portare fuori il frutto delle nostre ricerche e così è stato», conferma Margherita Becchetti, che elenca le più importanti iniziative pensate (e proposte) dal centro, che hanno suscitato l'interesse della città. Come il caso dei «Dieci volti della Liberazione», sagome di partigiani sparse per Parma che, dopo alcuni atti vandalici, sono state letteralmente adottate dalla cittadinanza che, portandole nelle proprie case, ha scelto di prendersene cura.

«Far uscire fuori il passato ha avuto un'efficacia sia sul piano culturale, sia su quella di una ricostruzione dell'identità di un luogo», aggiunge Becchetti. E secondo Michela Cerocchi, uno degli aspetti più interessanti del loro lavoro è quello di «fornire strumenti critici per capire non solo il passato, ma anche il presente». L'istituto, che dal 2015 ha sede alla casa di Matteo Bagnaresi (un passaggio che i quattro definiscono «un salto qualitativo straordinario» e per cui ringraziano Bruno e Cristina Bagnaresi), oltre a diffondere cultura tramite convegni, visite guidate, didattica e formazione, dal 2015 ha creato anche la Libera università del sapere critico. «In questi 20 anni, abbiamo descritto frammenti di storia della città da un determinato punto di vista, come fanno tutti gli storici: abbiamo così tentato di colmare un vuoto, inserendo ciò che mancava, perché se si racconta la storia dell'alta borghesia non si racconta quella dei sovversivi dell'Oltretorrente. Lo abbiamo fatto a modo nostro, ricostruendo gli eventi in modo rigoroso ma fruibile da tutti, in particolare, dalle classi più popolari, che hanno voglia di capire la loro città e di identificarsi con essa», conclude Gambetta.