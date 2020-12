«Metterei la mano sul fuoco per Simone Strozzi»

LUCA PELAGATTI

«Io sull'onestà di Simone Strozzi metterei la mano sul fuoco. Lo conosco e so che quello che ha fatto, tutto quello che ha realizzato in questi anni lo ha fatto per aiutare gli altri, per dare una mano a chi ha bisogno».

Roberto Gaetano Ferrara, presidente della cooperativa sociale «Svoltare», scandisce le frasi con la cautela di chi si trova a sillabare parole che non avrebbe mai pensato di pronunciare. E che trova quasi incredibili.

«Stiamo vivendo momenti sconvolgenti, le assicuro: e quando parlo al plurale parlo di noi soci e dipendenti ma anche delle persone, e sono tante, che ospitiamo e aiutiamo».

Già, le centinaia di migranti, i minori, le donne sole - in tutto sono più di 500 - che sono da sempre l'oggetto di quella che prima fu l'onlus, e ora la cooperativa sociale, Svoltare. Quella che adesso è finita sulle pagine dei giornali. Mentre il suo fondatore, appunto Simone Strozzi, è ai domiciliari.

«Nonostante tutto questo ci stiamo concentrando per fare in modo che l'attività prosegua, che si possano garantire tutti i servizi, che si vada avanti. E farlo in queste condizioni è un lavoro immane. Abbiamo parlato con i nostri ventiquattro dipendenti e abbiamo trovato una grande motivazione, un forte impegno e la voglia di fare. Tutti si sono dichiarati disponibili a dare il massimo e tutti si sono stretti intorno a me, esprimendomi la loro vicinanza. Ma non solo loro: anche le persone che abbiamo accolto, anche tanti cittadini ci stanno manifestando la loro solidarietà. E in una fase difficile e di transizione come questa è importante».

Anche perché, sia pure con i conti correnti bloccati, i progetti attivi sono tanti. E non si possono fermare.

«Penso, ad esempio, ad un bando che abbiamo vinto da poco e che riguarda i minori - prosegue il presidente Ferrara. - Anche per questo mi stupisce la dichiarazione del sindaco Pizzarotti che dice che è stato il Comune ad aver presentato l'esposto contro di noi: con l'Amministrazione abbiamo sempre collaborato in armonia e c'è sempre stata un ottimo rapporto, anche personale, con coloro che seguono i nostri settori. Sospetti o dubbi contro di noi non sono mai stati espressi».

Ma adesso, nell'ora dei comunicati e degli strilli in prima pagina tutto sembra più confuso, difficile da interpretare.

«Mi ferisce leggere che avremmo usato i soldi per cene con vini pregiati francesi. Ma quali cene lussuose? Si tratta dei pranzi per Natale e Pasqua che organizziamo da tempo per i senzatetto e che, per una volta, hanno diritto di bere qualcosa di buono, non la solita robaccia. Lo stesso le fantomatiche spese per cure di bellezza: sono le fatture dei callisti e pedicure che si prendono cura dei piedi degli ospiti, gente che vive per strada, e che proprio per questo ha le estremità in condizioni devastate. Non c'è nulla di illecito in questo».

Così come, ribadisce Ferrara, non è strano che nel corso del tempo siano circolati tanti soldi: «Negli anni dal 2015 al 2018, quelli interessati dall'indagine, abbiamo ospitato centinaia e centinaia di persone e questo implica spese, stipendi, costi fissi, affitti. Parlare oggi di milioni di euro senza specificare a che cosa servissero è un modo troppo parziale di ragionare».

Poi, di nuovo, lo sguardo torna al futuro. «Ma adesso dobbiamo guardare avanti, fare ancora di più. Non per noi, ma per le persone che abbiamo in carico di aiutare».