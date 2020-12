Colorno, ladri alla Motonautica

COLORNO Ladri in azione nella notte tra martedì e ieri alla Motonautica parmense di Sacca di Colorno. I malviventi hanno preso di mira la sede dell'associazione, che ospita anche il bar, e tre baracche, i classici capanni del Po di proprietà di alcuni soci. Il bottino è di alcune migliaia di euro visto che sono stati rubati una quarantina di bottiglie dal bar ed utensili di vario genere dalle baracche. L'allarme della sede è scattato intorno alle 4.30. In quel momento, probabilmente, i ladri avevano già completato il giro delle baracche.

L'ipotesi più probabile è che abbiano puntato prima i capanni, rompendo catenacci e forzando serrature, asportando quello che hanno trovato: in un caso una sega circolare e in un altro diversi utensili utilizzati dal socio proprietario, abituale frequentatore degli ambienti rivieraschi.

Poi si sono concentrati sulla sede. Hanno forzato uno dei finestrini e si sono introdotti all'interno portando via la quarantina di bottiglie dall'area del bar. Il tutto in estrema tranquillità, specie in giorni come questi di coprifuoco notturno, lontano da occhi indiscreti. Tanto il rammarico tra gli abituali frequentatori del Po.

A lasciare l'amaro in bocca anche l'assenza di controlli, in passato più frequenti, da parte delle forze dell'ordine nell'area della Motonautica Parmense di Sacca. «Un tempo i passaggi dei carabinieri c'erano quasi tutti i giorni, specie dei forestali – commenta Luciano Orlandi, presidente della Motonautica -. Da un po' non è più così e dispiace perché potrebbe servire da deterrente. Dico questo alla luce del fatto che pochi mesi fa, durante il primo lockdown, un nostro socio prese una multa di 400 euro dalla Polizia locale per essersi fermato nella sede della Motonautica per controllare la scadenza di alcuni documenti dopo aver dato da mangiare al proprio gatto. Il paradosso è che il socio in quel caso fu multato, mentre di notte i ladri, senza controlli, riescono a girare indisturbati».

r.c.