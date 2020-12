Conti sotto sequestro, primi contraccolpi

ROBERTO LONGONI

Sotto chiave i conti di Svoltare, sotto vuoto le tasche dei migranti ospitati dalla cooperativa di borgo Onorato. Oggi dovrebbe essere giorno di pocket money per i 550 richiedenti asilo accolti dalle strutture organizzate da Simone Strozzi (si parla di una novantina di alloggi, soprattutto in città, ma anche a Fontanellato, San Secondo, Fontevivo, Langhirano e Felino). Per tutti loro è il momento atteso con ansia in cui ricevere la cifra per le piccole spese quotidiane: della somma destinata ogni giorno dallo Stato al mantenimento dei migranti, a questi ultimi spettano 2 euro e mezzo a testa.

Il denaro più a portata di mano, che oggi però dovrebbe essere irraggiungibile per chi si presenterà in borgo Onorato a riscuotere la somma relativa a svariate giornate. A meno di sorprese dell'ultima ora, un cartello multilingue spiegherà che di soldi non ce ne sono. Per nessuno, ora come ora. Oltre che il suo ex presidente e fondatore, in «manette» sono finiti i fondi di Svoltare: la magistratura ha disposto il sequestro preventivo di un milione 397.953 euro ritenuti nella disponibilità di Simone Strozzi e/o della cooperativa. Si tratta, e non è questione da poco, di stabilire eventuali responsabilità e di saldare eventuali conti aperti con lo Stato. Ma intanto si avvertono i primi contraccolpi.

La questione pocket money, per quanto possa essere di forte impatto psicologico sui migranti, non è la più macroscopica. Non solo i fondi sono stati sequestrati, ma anche i nove veicoli della cooperativa. Tra i quali un Fiat Doblò con 280mila chilometri sul groppone. Ieri, per le consegne, le commissioni e gli accompagnamenti dei migranti chi avrebbe dovuto guidare uno dei veicoli targati Svoltare ha dovuto mettersi al volante della propria auto. E c'è chi ha dovuto aprire il portafogli per afer la spesa da consegnare nelle case che ospitano migranti adulti (il gruppo più numeroso), di migranti donne adulte e di donne vittime di tratta. A loro si aggiungono i nuclei familiari con i figli e, ospiti di altre strutture, una trentina di minori sbarcati in Italia da soli, senza genitori né parenti. Infine, ci sono i senzatetto, il cui numero varia di giorno in giorno. Dipende da quanti bussano alla porta della cooperativa e da quanti accettano una tregua dalle notti all'addiaccio. La sera di Natale, Strozzi ne ha alloggiati due nel dormitorio di via Toscana, dopo averli strappati al freddo della stazione. Lunedì, poche ore prima dell'arresto, si è fermato accanto a un furgone sgangherato. A bordo, un giovane ghanese: un ragazzo forse con problemi mentali, forse sotto gli effetti dell'alcol. Di certo infreddolito. Non ha chiesto soldi, ma cibo e coperte.

Al di là degli aspetti giudiziari, la vicenda Svoltare rischia di avere contraccolpi sul piano sociale. Oggi saranno i pocket money sostituiti da un cartello di mancata distribuzione a creare malumore. Domani potrebbero essere le spese non fatte, le bollette non pagate e gli affitti non saldati.