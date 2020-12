Frana una strada a Viazzano: 5 famiglie isolate

VALENTINO STRASER

VIAZZANO Ha ceduto improvvisamente con l'intensificarsi delle precipitazioni la strada che unisce Viazzano a località Pagano e altri nuclei di case sparse.

Ieri notte circa quindici metri di strada sono scivolati a valle interrompendo l'unica via di accesso alle case, dove abitano cinque famiglie, anziani e un ultraottantenne.

Per raggiungere la frazione Pagano non esiste una viabilità alternativa e i collegamenti sono al momento interrotti.

Gli interventi da parte del Comune di Varano Melegari sono scattati immediatamente già da ieri mattina.

Il sindaco di Varano Melegari, Giuseppe Restiani ha richiesto l'intervento di una impresa per cercare di creare in via provvisoria, un collegamento con le abitazioni rimaste isolate.

I segnali del cedimento del tratto viario, coinvolto in un movimento franoso, che si origina dal versante che si affaccia all'abitato di Viazzano, si erano manifestati il 26 dicembre con la formazione di lunghe crepe sul nastro d'asfalto con dislivelli di diversi centimetri che avevano reso la strada comunale vulnerabile al dissesto e non transitabile.

La carreggiata, dopo la chiusura disposta dal primo cittadino di Varano Melegari, era stata provvisoriamente sistemata su disposizioni del Comune di Varano, per consentire l'accesso alla frazione ai residenti, in attesa di effettuare interventi di consolidamento.

Purtroppo, le precipitazioni intense avevano reso instabile il versante e la zona dissestata, con il progressivo aumento delle crepe e dei dislivelli, sino al repentino cedimento di ieri.

«La priorità - ha spiegato Restiani - è ripristinare la strada per fare uscire le famiglie dall'isolamento e, successivamente, si potrà creare un by-pass per superare il tratto interessato dal dissesto e garantire i collegamenti fra Viazzano e le località della zona del Pagano.