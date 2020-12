In poche ore 2.860 prenotazioni da medici ed infermieri

MONICA TIEZZI

«Il vaccino anti-Covid va fatto. Punto. Ho visto in questi dieci mesi troppo dolore e sofferenza, troppi lutti. Facciamo qualcosa per noi stessi e per la comunità, fermiamo una pandemia che ha messo in ginocchio i sistemi sanitari e l'economia».

Poche ma nette come una lama le parole di Tiziana Meschi, dirigente del reparto Covid dell'ospedale Maggiore, per spiegare perché è stata una delle prime a iscriversi alla rete interna aziendale per prenotare la prima dose della vaccinazione.

L'adesione al sondaggio sulla volontà di vaccinarsi è stata, fra i dipendenti dell'Ausl di Parma e dell'ospedale Maggiore, del 95% circa e ieri, a poche ore dall'apertura delle prenotazioni effettive, sono state 2.860 le richieste. Una percentuale di oltre il 18% su una platea di 15.859 soggetti che include, oltre ai dipendenti delle due aziende sanitarie pubbliche, quelli delle strutture della sanità privata locale accreditata.

Eppure restano molte le diffidenze sul farmaco, anche da parte dei medici. Tanto che Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, ha sbottato riferendosi ai medici no vax: «Pessimi esempi. Chi non si vaccina cambi mestiere».

La situazione al Barbieri, che ospita il reparto Covid, ieri era «confortante», dice sempre Meschi: 145 pazienti (di cui 21 negativizzati ma ancora bisognosi di cure), fra i 29 e i 96 anni, con prevalenza di donne.

«Restano liberi una quarantina di letti e questo ci consente spazi di manovra nell'eventualità di una terza ondata sulla quale restiamo molto cauti. Dovremo attendere fino a Sant'Ilario per valutare se il Natale ha avuto effetto sui contagi. In questo momento, con i medici di famiglia e le Usca, stiamo curando tanti pazienti a casa e la situazione è sotto controllo».

Se però finora abbiamo giocato in difesa, con il vaccino possiamo andare all'attacco del virus.

«Non ricordo un momento così drammatico nel quale ci è stato chiesto di fare la nostra parte. Dobbiamo raggiungere almeno il 70% di vaccinati per tutelare tutti. È una questione di coscienza civile ed etica. Non solo in Occidente: spero riusciremo a portare il farmaco anche nei Paesi più poveri. Non si può pensare: “lo facciano gli altri, io non me la sento”. Ragionare così non va mai bene, a maggior ragione se sono in ballo vite umane», dice Meschi.

Cosa rispondere a chi pensa che la messa a punto e la sperimentazione sono state particolarmente rapide, e ha dubbi sulla sicurezza del vaccino? «È giusto il dibattito, è lecito avere quesiti e informarsi, ma l'ideologia è sempre male. Dobbiamo avere fiducia. Faccio parte di un consesso medico e mi fido dei colleghi. Il vaccino ha avuto le autorizzazioni di Fda, Ema, Aifa, organismi dei quali fanno parte esperti di alto livello. Sappiamo che ci sono categorie (immunodepressi, gravide e soggetti sotto i 16 anni, chi ha avuto precedenti choc anafilattici) per le quali il vaccino va valutato con cautela. Ma noi medici dobbiamo comunicare informazioni corrette e chi lancia messaggi no vax se ne assume la responsabilità» aggiunge Meschi.

Quanto all'ipotesi che la vaccinazione possa essere resa obbligatoria, la dirigente del reparto Covid si mostra cauta, così come ha fatto il presidente della Regione Stefano Bonaccini martedì in videoconferenza rispondendo proprio ad una domanda della Gazzetta. «L'obbligatorietà è sempre una scelta estrema, spero che le persone arrivino spontaneamente ad un'idea di solidarietà e impegno».

Il regalo che Meschi si aspetta dal 2021? «Vedere il padiglione Barbieri vuoto di pazienti Covid. È successo per 48 ore lo scorso luglio, ci eravamo quasi illusi fosse finita. Ma oggi è diverso, ora abbiamo un'arma in più. Sono fiduciosa».