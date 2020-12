Nozze civili, il Comune dice sì alle cerimonie in villa

PIERLUIGI DALLAPINA

Il 2020 è stato l'anno nero anche per i matrimoni. Tantissime coppie, spaventate dalla pandemia e scoraggiate dai divieti, hanno deciso di rimandare le nozze a un momento più sereno. Certo, anche durante la prima ondata qualche coraggioso c'è stato, ma si è trattato di un sì pronunciato sotto la mascherina, senza la possibilità di fare festa con amici e parenti.

Il 2021, anche grazie al vaccino, dovrebbe essere migliore dell'anno che ci stiamo lasciando alle spalle, permettendo ai futuri sposi di celebrare quelle nozze tanto attese, magari in una villa o nella stessa ambientazione scelta per il pranzo e i festeggiamenti.

Al momento, chi sceglie il rito civile ha a disposizione una scelta limitata di sale in cui pronunciare il sì, dato che non è permesso sposarsi ovunque. Come si legge sul sito del Comune, a Parma questo rito può essere celebrato gratuitamente nella sala matrimoni del Duc, nella Palazzina Eridania (per una spesa fra i 200 e i 400 euro), nella sala del consiglio comunale (1.000 euro), alla Casa della musica (1.300 euro) o al Ridotto del Teatro Regio (dai 2.500 ai 3.500 euro, Iva esclusa).

In tanti però, pur di celebrare le nozze là dove faranno festa, ricorrono ad un compromesso: si sposano al Duc (dove la sala è gratuita) alla sola presenza dei testimoni, per poi inscenare un finto matrimonio davanti a tutti gli invitati nella location scelta per il pranzo.

A partire dal 2021 i futuri sposi non saranno più costretti a ricorrere a questo escamotage, grazie al bando che verrà pubblicato entro gennaio per individuare location di pregio (e di proprietà privata) in cui poter celebrare le nozze con rito civile.

«Il prossimo anno ci aspettiamo un boom di matrimoni, perché in tanti hanno rinunciato a sposarsi nel 2020», premette il vicesindaco Marco Bosi, che ieri in giunta ha portato la delibera che consentirà di sposarsi anche al di fuori delle sale comunali.

Questo però non significa che i futuri sposi potranno sposarsi ovunque, comprese le ambientazioni più stravaganti, perché le nuove location, per ottenere il via libera, dovranno superare l'esame di una commissione.

«Per conferire solennità alle celebrazioni, pensiamo ad immobili di pregio, che presentino particolari caratteristiche storiche, artistiche o architettoniche», chiarisce Bosi, prima di introdurre una ulteriore limitazione, con il preciso intento di evitare che un giorno unico come quello delle nozze venga trasformato in una farsa.

«Nel bando che raccoglierà le candidature delle location private spiegheremo che il sì dovrà essere pronunciato davanti ad un celebrante istituzionale, per non svilire la cerimonia». E allora, per scongiurare celebranti vestiti come a carnevale (è successo anche questo), gli sposi dovranno scambiarsi gli anelli davanti ad un funzionario pubblico.

«Il rito civile - chiarisce Bosi - può essere celebrato da chiunque, a patto che riceva la delega del sindaco. Noi crediamo che un funzionario pubblico, che non deve essere per forza un consigliere o un assessore, sia una garanzia in più durante un giorno così importante». E che tutti sperano essere unico.