Oggi interrogatorio di garanzia del fondatore

LUCA PELAGATTI

Ieri le dimissioni dalla cooperativa, oggi l'interrogatorio di garanzia. Da una parte un passo indietro rispetto alla onlus che ha creato nel 2015; dall'altro un passo avanti per rispondere alle accuse della procura. Sono giorni difficili e frenetici quelli che sta vivendo Simone Strozzi, il 45enne legale rappresentante di «Svoltare» che da martedì mattina si trova agli arresti domiciliari con accuse che vanno dal peculato alla malversazione ai danni dello Stato, dalla turbativa d'asta al falso e omessa dichiarazione ai fini Ires e Irap.

Come era facile immaginare la notizia dell'arresto e del sequestro di beni per un milione e quattrocentomila euro ha scatenato una tempesta di commenti, polemiche e scambi di accuse non solo in città che hanno spinto Strozzi, come riferito dalla cooperativa in una nota, a «dimettersi dal ruolo di direttore, dipendente e socio per poter meglio affrontare l'attuale fase della sua vita».

Oggi, come detto, ci sarà poi il primo confronto del fondatore della onlus con il magistrato mentre nelle stesse ore la cooperativa presenterà una richiesta di sblocco dei conti correnti per permettere la ripresa dell'attività. Intanto però «Svoltare» è scomparsa dal web e dai social: immagini prese dal sito sarebbero diventate materia di scontro politico. E anche questo aspetto rischia di trasformarsi in spunti per il lavoro degli avvocati.