Alla Vasini pronta la «sala degli abbracci»

FORNOVO Anche se Natale è passato c'è ancora un regalo sotto l'albero della Residenza anziani «Renato Vasini». Un dono che sarà «scartato» ufficialmente tra alcuni giorni. E' la cosiddetta stanza degli abbracci, che è stata allestita grazie ad un gesto corale, di tanti cittadini e attivià fornovesi, che hanno dato il loro contributo al progetto promosso da alcuni commercianti di Fornovo per poter avvicinare il più possibile gli ospiti della struttura e i loro famigliari: un gesto d'affetto così semplice e così importante, da mesi vietato a causa dell'emergenza per tutelare la salute degli anziani.

L'invito degli ideatori è stato rivolto a tutte le attività del paese e alla popolazione per partecipare alla realizzazione della struttura e regalare momenti di felicità: all'appello hanno risposto in tanti e la cifra raccolta, di ben 880 euro, ha superato il costo della struttura: con i soldi in più la struttura potrà acquistare prodotti per sanificazione o dispositivi di protezione e altri materiali necessari.

«Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito all'iniziativa - dicono gli organizzatori - riuscita grazie alla generosità dei fornovesi che hanno risposto numerosi con l'intento di offrire momenti di felicità alle persone anziane».

Tra coloro che hanno contribuito alla donazione, il Gruppo Alpini di Fornovo: non potendo organizzare all'interno della struttura la consueta festa natalizia le penne nere hanno voluto comunque essere presenti e vicini agli ospiti.

A «collaudare» ieri la struttura, complici le operatrici, è stato Stefano, un ospite della struttura che ha dimostrato la sua approvazione con un sorriso soddisfatto. Tra alcuni giorni, quando la direzione della residenza avrà predisposto il relativo regolamento, la struttura verrà inaugurata e verranno organizzate la visite dei parenti, abbracci compresi.

Do.C.