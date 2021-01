Covid hospital, il San Silvestro della dottoressa Prati: «Il 2020 ci ha segnato»

GIOVANNA PAVESI

In ospedale, è arrivata intorno alle 19, anche se il suo turno, ufficialmente, iniziava alle 20. Ha preso le consegne, si è messa la tuta protettiva, diventata ormai un'abitudine, ed è entrata per l'ultimo turno di notte del 2020, nel reparto Covid-19 dell'ospedale Maggiore, al padiglione Barbieri.

Beatrice Prati, dirigente medico della Medicina interna e Lungodegenza critica (diretto dalla professoressa Tiziana Meschi, responsabile dei reparti Covid), le ultime ore dell'anno e le prime del 2021 le ha passate all'interno della struttura, dove si è fermata anche al termine del servizio, per sbrigare qualche necessità ed essere d'aiuto ai colleghi.

Se dovesse descrivere con un aggettivo la sua guardia del 31 dicembre 2020, Prati sceglierebbe il termine «indimenticabile»: «Nonostante sia stato un turno abbastanza tranquillo, quella notte ha racchiuso un anno di sentimenti, emozioni ed eventi che spero (e penso) non si ripeteranno più. Nel bene e nel male».

I pazienti, anche se ricoverati e lontani dai propri affetti, hanno passato una notte tranquilla e di riposo. «Girando per il reparto c'era silenzio, come penso fosse molto silenziosa tutta la città. Abbiamo sentito qualche botto ma, rispetto ai soliti rumori del 31 dicembre, c'era quiete attorno a noi», ha raccontato la dottoressa. Che ha condiviso il turno con gli stessi medici, anestesisti e specializzandi con cui aveva lavorato durante le prime fasi della pandemia: «Abbiamo cercato di festeggiare, per quel che si può fare in una sera di guardia, la conclusione di un anno di cui volevamo veramente la fine. Lo abbiamo fatto con un po' di speranza e sorridendo, anche se è stato strano, soprattutto pensando ad alcuni momenti veramente molto tragici».

E durante quell'ultimo turno del 2020, la dottoressa ha ripercorso il periodo più complicato dell'anno, individuandolo nei primi 15 giorni di marzo: «Non eravamo ancora pronti e non sapevamo veramente ciò che stava per succedere: ogni giorno affrontavamo qualcosa di nuovo, soprattutto perché non conoscevamo il virus, un nemico difficile da affrontare e da gestire. Oggi siamo sicuramente più preparati, emotivamente e professionalmente. Clinicamente, è una malattia che cambia, ma abbiamo imparato a conoscerla e siamo meno vulnerabili». E anche i pazienti, come rilevato dalla dottoressa, sembrano un po' meno spaventati da quel virus così sconosciuto, «probabilmente perché si sentono meno soli rispetto alle prime fasi dell'epidemia», aggiunge la dottoressa.

Ed è proprio a loro che Prati rivolge il suo augurio per il 2021: «Ai malati auguro di venirci a trovare il meno possibile e ai ricoverati di tornare a casa presto, di poter riabbracciare le loro famiglie e di poter avere quel contatto di umanità che adesso abbiamo dovuto allontanare un po'. Questo è l'augurio che faccio a loro e ai medici, perché anche noi, spesso, dobbiamo stare lontani dai nostri affetti e perché, un domani, potremmo essere noi i malati».

E volgendo lo sguardo all'anno che si apre, Prati conclude: «Confidiamo tutti nel vaccino: noi ci siamo iscritti e siamo in attesa che ci chiamino per farlo».