Effetto Parma, le indagini spaccano la maggioranza

Il caso Svoltare ha fatto emergere le due anime di Effetto Parma: da una parte ci sono i rigoristi, cioè quei consiglieri che pretendono un chiarimento da parte dell'amministrazione sui suoi rapporti con la onlus, e dall'altra le «colombe», che invece di puntare il dito contro Simone Strozzi ne prendono le difese. «Simone dedicava molto del suo tempo agli ultimi. Il suo impegno andava ben oltre a quanto stabilito nei bandi», afferma senza esitazione Nadia Buetto, la consigliera di maggioranza che fin da subito, sulla sua pagina Facebook, ha postato messaggi di vicinanza nei confronti di Strozzi. «Svoltare ha preso in gestione il nuovo dormitorio e l'ha trasformato in una casa. Simone ha lavato, curato e accudito i senzatetto, il suo è un vero progetto sociale», afferma la consigliera che è anche volontaria di Svoltare. «Non conosco la vicenda giudiziaria perché non ho letto le carte, quindi non emetto certo sentenze di colpevolezza».

Un altro consigliere vicino a Strozzi è l'ex Effetto Parma, Marco Maria Freddi (gruppo misto): «Questo è il Paese del garantismo a corrente alternata».

Chi usa un tono meno conciliante è il capogruppo Cristian Salzano, intenzionato a chiedere un confronto anche per poter dare una linea condivisa al gruppo, ed evitare che i vari consiglieri vadano in ordine sparso.

«Ho chiesto un chiarimento per fare luce su alcuni aspetti complessi», premette, per poi passare al tema delle indagini. «A quanto pare è stato falsificato un documento per poter partecipare a un bando. Se è vero è un fatto grave, perché non solo è stato prodotto un falso, ma si è tolta, a chi ne aveva diritto, la possibilità di partecipare al bando».

C'è però un passaggio che Salzano condivide con Nadia Buetto: la qualità dell'accoglienza offerta da Svoltare. «È sotto gli occhi di tutti l'ottima qualità del modello di integrazione proposto, basato su insegnamento della lingua a formazione».

P.Dall.