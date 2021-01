L'esposto del Comune? Un fantasma per ora

ROBERTO LONGONI

Un punto interrogativo in più tra quelli posti dall'ordinanza relativa all'arresto di Simone Strozzi (110 pagine; 600, se ci si immerge nel fascicolo cautelare). Nel momento in cui finiva ai domiciliari il 45enne ex presidente di Svoltare, la polizia giudiziaria non aveva alcuna certezza riguardo il presunto esposto del Comune contro l'associazione o il suo ex legale rappresentante. Eppure, un'informativa di notizia di reato sarebbe dovuta partire dai Portici del grano, dopo che al Comune era giunta da Bologna la risposta che no, Svoltare non risultava iscritta al registro regionale e che la determina presentata in realtà era di un'altra onlus. L'identità era stata rubata a un'associazione parmigiana fondata nel 2015 e attiva sul fronte dell'emarginazione: il suo nome, coperto con il bianchetto, era stato sostituito con Svoltare. In questo senso - se davvero è andata così - fu una svolta notevole. E ad elevato grado di rischio.

La domanda del Comune alla Regione era stata sollevata dopo che l'associazione di Strozzi si era aggiudicata nell'aprile del 2018 un appalto per un progetto che consentisse ad adulti senzatetto di ricostruirsi una vita, abitando per conto proprio. La prima conseguenza della scoperta da parte del Comune e dell'assessore alle Politiche sociali Laura Rossi fu di passare dalla procedura di convenzione (per la quale mancavano appunto i requisiti) a un patto di collaborazione, come previsto dal regolamento di Cittadinanza attiva. Da tre anni Svoltare era impegnata sul territorio, con risultati più che positivi, su fronti quanto mai delicati: il Comune non tagliò i ponti. E forse sarebbe stato ancora più complicato farlo mesi dopo l'approvazione del progetto. Ma l'ipotetico reato di falso imponeva che si avvisasse la Procura. Ed è qui che cominciano le domande.

Ascoltata a sommarie informazioni, Laura Rossi disse alla polizia giudiziaria di aver riferito la questione a Federico Pizzarotti e quindi a un dirigente del Comune, per conoscere l'iter per la segnalazione. Il dirigente avrebbe predisposto di persona l'esposto, per poi sottoporlo alla firma del sindaco. Ma che fine ha fatto il documento? Pare che negli archivi di vicolo San Marcellino non ve ne sia traccia.

La determina ritenuta fasulla fu mostrata alla Guardia di finanza a metà settembre del 2018, durante il controllo fiscale che diede il via all'inchiesta. In Comune sarebbe invece stata inviata con una mail due settimane dopo, in seguito alla richiesta di una funzionaria. Per la risposta della Regione, con la quale si negava l'autenticità dell'atto, sarebbero servite quasi altre tre settimane. Intanto, l'indagine delle fiamme gialle stava già seguendo il proprio corso.