Rubano Suv, inseguimento a 200 all'ora sull'Autocisa

Folle inseguimento sull'A15, nel tratto tra Pontremoli e Parma, a cui ha messo fine l'intervento della polizia stradale.

Protagonisti due ladri d'auto che avevano rubato un suv e poi si erano dati appunto alla fuga sull'autostrada. Sono stati inseguiti dagli agenti per quaranta chilometri e arrestati.

Ora si trovano rinchiusi nel carcere di via Burla.

L'episodio è accaduto nella mattinata dell'ultimo dell'anno.

Una scena da film d'azione, ma in questo caso il pericolo è stato quanto mai reale e c'è voluta tutta l'esperienza della polizia stradale per far sì che nessuno si facesse male. Gli agenti hanno, infatti, rallentato l'intero traffico dell'A15 per «imbottigliare» i fuggitivi e arrestarli.

I due malviventi, un moldavo e un tunisino, nella mattinata di giovedì hanno, infatti, rubato un suv di grossa cilindrata in centro a Pontremoli. Intercettati dalle pattuglie della Stradale di Pontremoli lungo il tratto appenninico dell'autostrada, i due ladri per evitare il controllo si sono dati alla fuga accelerando.

È nato così un inseguimento a folle velocità, addirittura superiore ai duecento all'ora. Velocità elevata e manovre pericolosissime, dal momento che i due non si sono fermati neppure davanti ai cantieri che imponevano al traffico la doppia circolazione, con il rischio di causare incidenti e di ferire qualche automobilista che si trovava in quel momento a transitare su quel tratto impazzito di autostrada.

Sono stati quaranta chilometri di inseguimento a cui è riuscita a mettere la parola fine la polizia stradale grazie a una strategia che ha permesso di fermare i malviventi evitando che gli altri automobilisti potessero farsi male.

Tre pattuglie della Polstrada di Pontremoli e una di Berceto hanno, infatti, rallentato l'intera circolazione «imbottigliando» i malviventi in fuga.

I due sono stati così arrestati in flagranza sull'autostrada all'altezza dell'uscita di Fornovo.

Per loro le accuse sono di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Il suv è invece stato restituito al legittimo proprietario, che aveva subito denunciato il furto dell'auto. Sempre nella giornata di giovedì il giudice ha convalidato l'arresto dei due che ora si trovano nel carcere di Parma.

Il moldavo e il tunisino, entrambi residenti a Bologna, erano già stati denunciati il giorno prima dagli agenti pontremolesi, dopo essere rimasti coinvolti in un incidente.

Anche in quell'occasione si erano dati alla fuga. Fermati dalla polizia, avevano fornito false generalità ed erano stati denunciati.

