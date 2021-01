Strozzi: «Non ho rubato un euro»

ROBERTO LONGONI

Gli arresti domiciliari di Simone Strozzi non sono più così blindati. Il 45enne ex presidente (dal febbraio del 2019) ed ex socio (dalle dimissioni di mercoledì, dopo l'arresto di martedì) di Svoltare, potrà uscire di casa un paio di volte alla settimana. L'uomo che per anni si è dedicato all'accoglienza e alla sopravvivenza di centinaia di migranti e di cittadini più deboli ora deve occuparsi dei bisogni fondamentali propri e della mamma disabile. La spesa, i farmaci da comprare e da ritirare: Strozzi, a ogni uscita, ha due ore di tempo per andare e rientrare alla propria abitazione di via Passo delle Guadine. Sortite da compiere a piedi o in autobus, perché tra i nove veicoli sequestrati al momento dell'arresto c'è anche la Panda di sua proprietà.

Le due «libere uscite» settimanali sono state concesse dal gip Mattia Fiorentini al termine dell'interrogatorio di garanzia di giovedì, davanti al pm Andrea Bianchi titolare delle indagini su Svoltare condotte per oltre due anni dalla Guardia di finanza. Troppo freschi gli arresti domiciliari per pensare già a un ammorbidimento della misura cautelare legato alle risposte che Strozzi può aver dato al giudice. In questo momento, è più probabile che la decisione sia stata presa per questioni legate alla delicatezza logistica della casa nella quale l'ex arbitro di basket ed ex aspirante missionario (anche qui gli ex si sprecano) è costretto a stare con la mamma che ha compiuto 82 anni proprio a San Silvestro.

Quel giorno, come si è detto, accompagnato dall'avvocato Massimo Cipolla, Strozzi alle 9 e mezza è salito fino al quinto piano del tribunale, per scendere dopo quasi tre ore. Aveva voglia di parlare, lo aveva anche fatto sapere, e non si è tirato indietro. «Ha risposto a tutte le contestazioni - sottolinea Cipolla - e rimane convinto che, proseguendo l'attività della magistratura, emergerà con chiarezza la sua estraneità alle accuse che gli vengono rivolte». Accuse che vanno dal peculato alla malversazione ai danni dello Stato, dal falso alla turbativa d'asta all'omessa dichiarazione ai fini Ires e Irap: presunti reati commessi nel settore dei servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Strozzi ha parlato a lungo, sottolineando, in sintesi, che tutto gli si può dire fuorché che sia un ladro. Quell'appartamento di via Passo delle Guadine, molto più simile a un alloggio popolare che a una residenza della piccola o media borghesia sembra volerlo ribadire anche agli occhi. Lui ne è proprietario di una piccola quota, ereditata con i fratelli alla morte del padre. I finanzieri entrati per arrestarlo non hanno certo trovato rubinetti d'oro. Ma queste valutazioni spettano ai giudici.

Strozzi era sereno, quando si è presentato al gip, e ancora più sereno si è mostrato dopo aver avuto la possibilità di parlare. Prima che il proprio destino continua a sottolineare quanto gli prema la sorte dei migranti e delle decine di senzatetto o di persone con disagio psichico che con lui avevano da anni contatti quotidiani. Al di là delle questioni giudiziarie e di tutti i passaggi necessari per l'accertamento della verità, c'è da continuare a garantire i servizi e i beni essenziali a tutti loro.

«Rimane fermo il pensiero di Strozzi alle amministrate e agli amministrati e a tutte le persone che ricevono assistenza dalla cooperativa di cui non fa più parte - prosegue il difensore -. La sua prima preoccupazione è che non abbiano a mancare di nulla e che gli amministrati trovino al più presto una figura di riferimento». Preoccupazione condivisa dalla cooperativa, che nella vicenda ha deciso di farsi tutelare dall'avvocato Mario L'Insalata. «Un "distanziamento" necessario, preso con felicità dal mio assistito».

E ora? «Attendiamo la chiusura delle indagini - sottolinea Cipolla -. E auspichiamo che il pm possa svolgere ulteriori accertamenti sulle dichiarazioni del mio assistito, per confrontarle con la realtà dei fatti. Questa è una vicenda particolare: Strozzi non ha preso un euro».