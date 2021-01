Vaccini, Parma ultima in Regione per somministrazioni

GIOVANNA PAVESI

Nell'ultimo pomeriggio del 2021, è stata avviata anche la seconda giornata dedicata alla somministrazione del vaccino anti-Covid a tutto il personale sanitario e agli operatori (e degenti) delle strutture per anziani.

E, in base a quanto riportato dalla Regione, in Emilia-Romagna, in queste ore, sono state 3.161 le persone vaccinate, perché alle 975 dosi inoculate il 27 dicembre, durante il Vaccine day, si sono aggiunti i 2.186 del 31 dicembre, in quella che è stata considerata la prima vera giornata di campagna vaccinale.

In totale, in regione, nel giorno di Capodanno hanno ricevuto la somministrazione 1.587 operatori delle aziende sanitarie (tra Ausl e aziende ospedaliere): 150 a Piacenza, 306 a Reggio Emilia, 324 a Modena, 220 a Bologna, 80 a Imola, 89 a Ferrara, 358 nell'Ausl Romagna (102 a Ravenna, 160 a Forlì-Cesena e 96 a Rimini) e, infine, 60 a Parma, finita in fondo alla classifica per motivi logistici.

Come chiarito da Paolo Cozzolino, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl, a determinare questo numero sono state questioni organizzative: «Come indicato dalle disposizioni, abbiamo deciso di vaccinare in un ambiente ospedaliero o il più vicino possibile all'ospedale. Nella nostra programmazione, la campagna sarebbe dovuta partire il 4 gennaio. Poi la regione, il 29 dicembre, ci ha comunicato l'intenzione di anticipare la somministrazione al 31 e con i lavori necessari per preparare gli ambienti siamo riusciti a impostare questo numero. Non la valuto come una sconfitta, ma come una logica conseguenza rispetto alle strutture individuate e ai lavori di adattamento».

Alle considerazioni di Cozzolino si è associato anche Massimo Fabi, direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria: «Considero assolutamente positivo sia l'avvio del 27, sia quello del 31 dicembre. Tutto si è svolto secondo la programmazione che le aziende hanno congiuntamente definito. La macchina entrerà a pieno regime il 4 gennaio, con cinque ambulatori al giorno, che funzioneranno 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20 (con 430 disponibilità al giorno), al punto vaccinale ospedaliero (che si farà carico della somministrazione a tutti gli operatori sanitari e non sanitari che lavorano all'interno degli ospedali della provincia e di tutti gli operatori sanitari sul territorio). Dall'11 gennaio saranno 10 gli ambulatori al giorno, con una capacità di 860 persone vaccinate quotidianamente. Questo perché, da lunedì mattina, trasferiremo il punto prelievi al padiglione centrale, rendendolo pienamente disponibile per le somministrazioni».

E il 31 dicembre, gli operatori sanitari hanno atteso il proprio turno fiduciosi e con un'unica volontà comune: contrastare il Covid-19. «Ho 39 anni di lavoro e una cosa del genere non l'ho mai vista. Pur avendola vissuta, ho fatto fatica a credere di aver assistito a un evento così», racconta Rosanna Mambriani, che nella vita ha sempre fatto l'infermiera e che ammette di aver avuto paura all'inizio. «Ciò che è accaduto lascerà un segno per tutta la vita, anche per i lutti a cui ognuno ha dovuto assistere. Questo giorno, molto atteso, è davvero importante: io del vaccino non ho alcuna paura, perché mi fido della scienza», aggiunge Cosimo Murgia, operatore socio-sanitario. «Io sarò una dei prossimi medici a ricevere il vaccino, in cui io credo tantissimo, sia perché è attualmente l'unica terapia (anche se preventiva), sia per una questione di protezione verso il prossimo», specifica, sorridendo, Elena Bignami, direttore della struttura complessa di Seconda anestesia e rianimazione del Chirurgico generale e specialistico dell'azienda ospedaliero-universitaria, in turno a sorvegliare gli operatori sottoposti al vaccino.

Ed è Silvia Paglioli, medico dirigente del dipartimento di Sanità pubblica Ausl, a sottolineare il potenziale che questa campagna vaccinale porta con sé: «Questo è per noi il momento di svolta: cambiamo schema di gioco e passiamo in attacco, perché il vaccino ce lo consente».