«La nostra odissea: noi in ospedale e le nostre due figlie positive a casa»

Questa è la testimonianza personale di Luca Accolli, noto imprenditore di Parma titolare della società Alea, il quale ha voluto condividere la sua particolare e personale esperienza vissuta nelle ultime settimane che riguarda il dramma che stiamo tutti noi vivendo da quasi un anno a causa della pandemia. Uomo d'affari, abituato a viaggiare e a incontrare gente, sua moglie Cristina bancaria, due gemelle di 8 anni iscritte ad una scuola privata.

«Ho sempre cercato di avere la massima precauzione sia in ufficio che in famiglia per la salvaguardia dei miei cari e dei miei dipendenti; separatori, dispositivi di protezione, igienizzanti, sanificazione...

La vita sociale nei mesi è stata ridotta allo stretto necessario, i contatti lavorativi o di famiglia.

La contagiosità è pazzesca, nonostante le mille precauzioni, basta veramente un minuscolo “gesto sbagliato” per essere contagiati. Questo virus maledetto ha preso il sopravvento nella mia famiglia a fine novembre, subito dopo il compleanno delle mie gemelle, svolto in strettissimo nucleo familiare convivente.

Come controllo di routine viene organizzato per i miei dipendenti, per me e per mia moglie, un tampone rapido. Il risultato positivo arriva per me e mia moglie Cristina, scoprendo subito dopo a distanza di pochi giorni che risultano contagiate, ma asintomatiche, anche le mie figlie.

Da li è scattata l'immediata quarantena preventiva per la mia famiglia ed i miei collaboratori, fino a un secondo tampone in breve tempo, nonostante non rientrasse tra i protocolli obbligatori previsti dall'Asl, per cercare di tutelare il più possibile i dipendenti dell'azienda (e le loro famiglie), avendo peraltro fra di loro una ragazza incinta.

Il contagio purtroppo si è verificato per alcune altre persone del mio staff, le quali a loro volta hanno attivato tutti i protocolli dovuti.

La situazione inizialmente risulta gestibile e sotto controllo. Mia moglie Cristina è la prima a sviluppare sintomi, io a seguire; i controlli dei medici arrivano nel giro di pochi giorni in maniera continuativa e iniziamo o subito cure quali antibiotici e cortisonici per combattere la febbre alta e la saturazione in calo.

Lunedì 7 dicembre la prima ad essere ricoverata è Cristina: la saturazione non era più gestibile con le sole cure familiari. Nel giro di pochi giorni la stessa sorte è toccata me. Non siamo potuti restare inermi di fronte all'ingestibilità della sintomatologia.

Una volta accettato il secondo ricovero, il pensiero era solo per la gestione delle due bambine; essendo positive al Covid 19, non avendo nonni o parenti a disposizione, non avrebbero potuto fare altro che essere prese in gestione dagli assistenti sociali.

Poi l'arrivo di un angelo; un'amica di infanzia, ritenuta come una sorella, ha deciso di mollare dalla sera alla mattina la sua vita per trasferirsi, abbigliata da ogni dispositivo di protezione, in casa nostra, accudendo giorno e notte le due bambine e dormendo con tanto di tuta, guanti, mascherine, visiere. Ci ha salvato la vita!

Allo stesso tempo io e mia moglie abbiamo potuto curare con maggiore serenità la polmonite sviluppata, con le terapie previste dai protocolli e l'ossigenazione.

Un ringraziamento speciale va al reparto Barbieri di Parma e allo staff di medici, infermieri ed inservienti meravigliosi che ci hanno aiutato e sostenuto. Noi degenti, di fronte a tanta solidarietà e umanità, vorremmo contraccambiare quanto più possibile. Ma non abbiamo potuto far altro che regalare un dolce, e tutta la nostra riconoscenza per l'assistenza ricevuta.

Un altro aiuto è arrivato dagli amici. Questo virus ti impone un distanziamento sociale proporzionalmente in forte crescita, più la situazione di salute si aggrava; questo è un comportamento che il genere umano si è dovuto imporre ma non è fisiologicamente portato ad avere, in quanto nelle situazioni di criticità è proprio la forza dell'assistenza morale e personale che ti aiuta ad uscirne.

L'aver parlato della mia esperienza vuole essere un forte incoraggiamento per ognuno. Raccontando la mia storia sulle difficoltà nelle quali ogni famiglia può incorrere e con le parole in cui ogni uomo può ritrovarsi.

Vorrei inoltre far capire che il contagio può veramente a volte risultare ingestibile e quindi cercare di farsi forza e ridurre il più possibile le interazioni sociali o gli spostamenti può soltanto salvare noi e le nostre famiglie.

Per la mia esperienza, avere uno stile di vita salutista sia nello sport che nell'alimentazione ha sicuramente aiutato a combattere con maggiori possibilità questa malattia, dando alle cure maggiore forza di assorbimento.

Siamo stati dimessi e stiamo continuando le cure a casa, con una grandissima debolezza, diversi chili in meno - che non aiutano la ripresa - ma con tanta voglia di tornare piano piano in forma.

Questa è un'esperienza che ti segna, ti porta a capire il valore delle cose, l'importanza dei gesti. È una situazione che ti fa prendere coscienza di non dover mai abbassare la guardia e ti fa maggiormente capire che la frenesia della vita, molte volte causata dal lavoro, non compensa l'assaporare i valori basilari della vita: prendersi cura di se stessi e dei propri affetti.

Ho inoltre scoperto che molte persone di mia conoscenza, risultate positive, non hanno mai detto ad altri di aver passato questa brutta esperienza, quasi sentendosi in difetto.

Siamo tornati a casa con le nostre gambe, ricordando però la drammaticità di altre persone in reparto che non hanno avuto la stessa sorte o hanno dovuto affrontare cure molto più pesanti, come la forzatura d'ossigenazione con casco od intubazione.

La reazione delle mie figlie subito è stata meravigliosa... nel frattempo entrambe si erano negativizzate. Solo successivamente hanno sviluppato forti sintomi da stress, con anche reazioni fisiche quali febbre e vomito.

Il pediatra ci ha subito diagnosticato che le reazioni erano dipese dal forte carico da stress ed insieme dovremo affrontare dei percorsi che ci permetteranno di superare ogni paura incontrollata del distacco con i genitori.

Al mio rientro, la cara amica Maddalena, che ci ha aiutato con le nostre figlie, aveva già deciso di spostarsi in una sede sua privata in completa quarantena dalla sua famiglia; luogo dove passerà le prossime settimane in attesa dell'arrivo del nuovo tampone che potrà confermare la sua negatività.

Questo ti fa capire ancora di più quanto è stato gravoso l'aiuto che ci ha portato, rinunciando alla sua vita dalla sera alla mattina e rinunciando alla vicinanza della famiglia più stretta per starsene da sola tutto il periodo natalizio.

Spero che la condivisione della nostra personale esperienza possa aprire la mente anche a molte persone che tuttora si sentono immuni o intoccabili dalla tragedia che tutti noi stiamo affrontando.

Abbiamo fede in Dio, per noi è stata una prova molto importante. Ci ha insegnato a non mollare mai ed a reagire alle situazioni.

Un consiglio a tutti: bisogna volersi bene e voler bene alle proprie famiglie o alle persone che condividono anche una piccola parte della nostra esistenza. Insieme ne usciremo più forti di prima».

