Addio a Gianni Aimi, «strajè» con Parma nel cuore

GIAN LUCA ZURLINI

Aveva trovato fortuna lavorativa e messo su famiglia in Germania, ma nel cuore era sempre rimasto uno "strajè", profondamente attaccato alla sua amata Parma.

Gianni Aimi, 82 anni, è un'altra delle vittime del Covid di questo periodo maledetto ed è morto qualche giorno fa al Barbieri dove era stato ricoverato dopo essere stato trovato positivo. Aimi, molto noto in città, era andato in Germania negli anni Sessanta per aiutare un amico ad effettuare delle riparazioni come meccanico specializzato. Quello che doveva essere un trasferimento temporaneo si è trasformato poi in un'emigrazione, tanto che Aimi è rimasto per oltre 40 anni in una cittadina tedesca dove ha fondato ed è stato titolare di una ditta artigianale che commerciava e riparava macchine e attrezzature per bar, ristoranti e pizzerie. Esempio di intraprendenza e operosità, aveva anche aperto e avviato, negli anni '90, una gelateria, chiamata "By Gianni", che ora è gestita da una delle sue due figlie, Angela (nata in Italia diversamente dall'altra, Laura) e dal genero tedesco Udo che aveva in pratica adottato tanto da considerarlo, il figlio maschio che non aveva avuto.

Gianni persona onesta e generosa, molto estroversa era uno di quei veri parmigiani del sasso innamorato di Parma dove aveva tanti amici e per questo carattere molto aperto, tipicamente parmigiano, non ha mai veramente legato con i "freddi" tedeschi e diceva sempre «quando smetto l'attività e di lavorare voglio tornare a casa». Per lui "casa" era Parma dove mantenendo la sua promessa era tornando ad abitare una decina d'anni fa insieme alla moglie francese Nicole (conosciuta quando aveva lavorato in Francia) in un appartamento ereditato dai genitori e che gli era servito per tutti gli anni '90 da appoggio quando partiva da Hirschaid (località fra Norimberga e Bamberg) per seguire le partite del suo amato Parma. Aimi infatti percorreva 790 chilometri per venire a Parma e andare al Tardini a seguire le partite casalinghe dei crociati nei primi anni della serie A: era abbonato nei distinti e aveva il posto vicino a Corradone Marvasi, suo grande amico. Ripartiva sempre dopo la partita, pronto a ritornare per quella successiva. La sua grande passione l'ha portato anche a seguire la squadra all'estero nelle coppe europee (fra le altre sfide a Praga, Copenaghen e Amsterdam) ed è stata mantenuta sino a quando , con la pay-tv, ha potuto vedere le partite dei crociati anche dalla Germania. Nel 2010, al momento della pensione, era tornato nella sua cara Parma dove ha ritrovato vecchi amici e fatto nuove amicizie nei circoli dove andava andare a giocare a burraco: Castelletto, San Lazzaro e Rapid. L'estate scorsa era ritornato in Germania per vedere i parenti e in particolare gli ultimi pronipoti, due gemelli, poi improvvisamente un'embolia polmonare lo aveva costretto al ricovero in autunno al Maggiore.

Dimesso, era tornato a casa ma aveva avuto ancora difficoltà respiratorie e stato nuovamente ricoverato con la scoperta di avere contratto il Covid che gli è stato fatale. Gianni Aimi, oltre alla moglie e le due figlie, lascia anche 4 nipoti e 5 pronipoti.