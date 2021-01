Anche figli e fratello partecipano alle ricerche di Andrea Diobelli sul Caio. Ma il meteo costringe ad attendere

MARIACHIARA PEZZANI

TIZZANO Al quinto giorno di ricerche i soccorritori si sono dovuti fermare. Il maltempo che questa settimana si è abbattuto prepotentemente sul Monte Caio, il forte vento, le abbondanti e incessanti nevicate che hanno reso ancora più difficoltose le operazioni di ricerca, ieri hanno costretto a prendere la decisione.

Le ricerche, continuate per tutta la giornata, per ora sono sospese perché sono venute meno le condizioni di sicurezza per gli stessi operatori.

Nonostante i loro sforzi non è ancora stato ritrovato Andrea Diobelli. È lui il 52enne che da martedì mattina si cerca sul Monte Caio. La conferma arriva da Mantova, sua città natale. Nel quartiere Bielfiore, dove ha vissuto e risiedono i suoi due figli, la notizia ha iniziato da giorni a circolare con insistenza tra i suoi numerosi amici e conoscenti.

Diobelli è international trade marketing & education director alla Davines, nota azienda parmigiana. Triatleta e grande appassionato di sport, proprio grazie alla frequentazione del territorio legata al suo lavoro ha scoperto il Monte Caio e il comprensorio di Schia. Una montagna di cui si è innamorato da esperto scialpinista quale è e dove ha trovato il luogo ideale per la sua altra passione, quella del parapendio, di cui è pilota da trent’anni.

L’amore per lo sport, per la montagna, l’arrampicata. Interessi che condivide con il fratello Paolo, giunto a Schia martedì, appena scattato l’allarme per il suo mancato rientro, per partecipare alle ricerche. Al centro operativo allestito a Pian della Giara ha cercato in tutti i modi di aiutare i soccorritori, mettendo a disposizione le proprie conoscenze. Insieme hanno tentato di ricostruire i percorsi che Diobelli può aver fatto, dalla strada per il Grande Faggio dove è stata ritrovata la sua auto a quell’ultima foto proprio nei pressi del secolare albero. In quella zona si sono concentrate le ricerche. Nonostante le difficoltà legate ad un clima che di certo non li ha agevolati, gli operatori hanno setacciato i sentieri, gli sbalzi rocciosi calandosi con le corde, «bonificato» gli importanti cumuli che il forte vento aveva creato.

Le forze in campo sono state numerose, dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, a quelle dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri Forestali e della Protezione civile, coordinati dai Carabinieri di Tizzano.

Anche molti amici di Diobelli sono saliti per dare una mano, così come i figli. Ma la situazione meteorologica non ha dato tregua e le condizioni ieri sera erano ormai troppo pericolose. Continuare le ricerche sarebbe stato rischioso e poco fruttuoso. Il manto nevoso è instabile, il rischio di valanghe è critico, a livello 4. Il tavolo tecnico è giunto alla conclusione e si aspetterà un miglioramento per ricominciare la ricerca.